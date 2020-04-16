50% умерших от коронавируса не учитывают в ежедневную статистику: исследования

Из-за разногласия в подсчете умерших от COVID-19 нельзя оценить истинные масштабы пандемии, спрогнозировать пик вспышки инфекции. Это характерно для всех стран, где эпидемия приобрела масштабы национального бедствия – Италии, Испании, США, Франции, Великобритании.

Опубликованные недавно данные об умерших из-за коронавируса в Британии превосходят предварительные оценки. Причины несоответствия – задержка в регистрации смертей на неделю и более, а также неучтенные случаи в домах престарелых и других немедицинских учреждениях, которые обычно не включают в статистику по отслеживанию эпидемии. Расчеты опубликовали в Wall Street Journal.

Читайте также: В США полиция случайно обнаружила 17 тел умерших от коронавируса в доме престарелых

Например, 14 апреля Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что с начала года по 3 апреля в Англии и Уэльсе зарегистрировано 6 235 смертей, связанных с COVID-19. Это на 2 142 умерших больше, чем было зафиксировано в сообщении правительства.

Расхождения в данных свидетельствуют, что фактическая смертность оказалась более чем на 50% выше, чем предполагалось изначально.

Проблема в том, что в Великобритании, как и в других европейских странах, число ежедневных потерь от коронавируса формируется на основе данных, которые приходят за последние 24 часа из больниц, и они включают случаи, где коронавирусная инфекция у погибших была подтверждена лабораторными тестами. То есть эти данные не включают смерть тех, кто умер от осложнений коронавирусной инфекции вне больниц.

Подобные причины затрудняют сбор точной информации о ходе пандемии во Франции, Испании, Италии и США.



Реальные масштабы пандемии сложно оценить / Фото Unsplash

С другой стороны, несмотря на то, что статистика только по больницам может отличаться от реальных показателей на 50% и более, она основана на лабораторных тестах, а не предположениях. А это все же позволяет отслеживать развитие пандемии в режиме реального времени.

По последним подтвержденным данным Университета Джонса Хопкинса, по всему миру от COVID-19 умерло уже 138 487 человек.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.