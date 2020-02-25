50% женщин имеют проблемы в сексе: в чем причина
Если вы столкнулись с проблемами в сексе, знайте – вы не одиноки. Впрочем, такая информация несколько смущает, ведь 50% – это половина женского населения! Это несправедливо и требует решения. Первый шаг преодоления проблемы – сексуальная образованность.
Исследователи из Австралии провели опрос, чтобы узнать, какой процент женщин довольны своей сексуальной жизнью.
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Как проводили опрос
В опросе приняли участие 7 тысяч женщин 18-39 лет. У них спросили о сексуальном желании, оргазмах, возбуждении, принятии себя и стрессе, который они могут чувствовать из-за сексуального опыта.
Исследователи обнаружили, что с проблемами сталкиваются многие женщины.
Половина женского населения испытывает проблемы в сексуальной жизни/Фото:Unsplash
Главные проблемы женщин в сексе
Так, у 11% опрошенных женщин заниженная сексуальная самооценка. В частности, они переживают стресс из-за избыточного веса или ожирения, совместного проживания с партнером и кормления грудью.
О проблемах с возбуждением заявили 9% участников, низкое либидо наблюдалось у 8%, о проблемах с ощущением оргазма заявили 7,9% женщин.
В общем половина женщин сообщили о том, что имеют сексуальные расстройства.
Дело не в физиологии
Примечательно, что у 30% из них не было физиологической дисфункции. То есть, возможность испытывать оргазм и удовольствие от секса они имели.
Причиной проблем были застенчивость, чувство вины, стресс или общее недовольство сексуальными отношениями.
20% опрошенных принимали антидепрессанты. Очевидно, это было причиной значительной части проблем с сексом.
Как избавиться от проблем в сексе
Исключить такие причины: употребление алкоголя и наркотиков; тревога, стресс и депрессия; болезни, прием лекарств, усталость, жизненные обстоятельства, качество и продолжительность отношений, гормональные изменения.
Помочь может специалист, поэтому обратитесь к психологу или секс-терапевту.
Будьте сексуально образованные: элементарно изучите физиологические процессы, которые происходят во время секса, отбросьте стереотипы и устаревшие представления.
Не стесняйтесь рассказать о проблеме партнеру, будьте с ним откровенны и честны.
Занимайтесь сексом только тогда, когда испытываете желание, не следует заставлять себя только потому, что надо, или вы должны.
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