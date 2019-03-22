5 частых привычек, которые мешают похудеть

Женщины в погоне за идеальной фигурой испытывают различные диеты, отказываются от вредных продуктов и регулярно посещают спортзал. Бывают случаи, когда несмотря на такие старания никакого результата нет. Причина довольно проста – повседневные привычки, которые мешают похудеть.

Поэтому, чтобы хорошо выглядеть и привести свое тело в желанную форму, нужно отказаться от этих 5 привычек, отмечают диетологи 1+1.

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1. Не ешьте перед экраном

Старайтесь избегать еды перед телевизором, компьютером или смартфоном. Когда человек отвлекается на гаджеты – меньше следит за тем, что попадает в его желудок и съедает гораздо больше, чем нужно. Кроме того, во время просмотра фильма или программ принято кушать вредные продукты – сухарики, чипсы и тому подобное. Поэтому, лучше есть за столом и тщательно пережевывать пищу.

2. Откажитесь от больших тарелок

У людей психологически заложено, что тарелку нужно наполнить едой полностью. Поэтому порция получается слишком большой. Стоит выбирать и есть из небольшой посуды – тогда будет казаться, что еды больше. Диетологи также советуют отдавать предпочтение тарелкам темных цветов. Черная и синяя посуда снижает аппетит.



Откажитесь от еды из больших тарелок

3. Не ешьте только потому, что вам скучно или грустно

Чрезмерное переедание от скуки или стресса приводит к появлению лишних килограммов. Кроме того, на перекусы в течение дня стоит выбирать полезные продукты – шоколадка в свободную минуту может превратиться в лишний сантиметр на талии.

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4. Ешьте медленно

Гормон сытости грелин начинает вырабатываться лишь через 15-20 минут после употребления пищи. Поэтому, за это время пока организм поймет, что уже не голоден, можно съесть минимум на четверть больше, чем нужно. Тщательно пережевывайте, не спешите и наслаждайтесь каждым кусочком.

5. Не бойтесь оставлять еду в тарелке

Жадность и переедание ведут к увеличению веса. Поэтому, не стоит волноваться, что остатки блюда на вашей тарелке обидят повара. Насытившись, нужно остановиться. Организму для нормальной деятельности необходимо определенное количество пищи, а излишки становятся жиром.

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