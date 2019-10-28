5 действенных и неожиданных способов применения вазелина

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Применение вазелина
Применение вазелина / ardmediathek.de

Вазелин – косметическое средство, которым пользуются давно. Однако после появления огромного количества новых косметических средств брендов, о применении вазелина несколько подзабыли. А зря!

Вазелин стоит копейки, но польза от него может быть существенной. Врач-дерматолог Виктория Миронюк предлагает пять действенных методов применения вазелина.

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5 методов применения вазелина

1. Это замечательное средство для сухой кожи, включая губы и веки.

Сухая кожа имеет способность шелушиться, чесаться, трескаться и даже кровоточить. Поскольку форма мази является более эффективной при значительном ксерозе, особенно при нанесении на влажную кожу, вазелин прекрасно справится с сухостью. Также моносостав гипоаллергенен и вызывает меньше раздражения – доказано исследованиями.

2. Следующий неожиданный лайфхак – это помощь при заживлении травмированной кожи.

Для незначительных ран, таких как порезы и царапины, используйте вазелин, чтобы предотвратить пересыхание раны и образование твердой корки / струпа, что удлиняет период заживления. Вазелин поможет избежать формирования слишком большого, глубокого и зудящей рубца. Рубец будет, но опрятный. ⠀


Чтобы предотвратить образование рубцов, можно использовать вазелин

3. Предотвращение образования мозолей и "водянок".

Чтобы предотвратить раздражение после механического воздействия трения на кожу, что может привести к появлению пузырей, нанесите вазелин на проблемные места, например, стопы или ноги.

4. Лечение раздражения на попке детей.

Лучший способ предотвратить пеленочный дерматит – это сохранить кожу ребенка как можно более сухой и чистой. Однако, если у вашего ребенка все-таки появилась сыпь, применяйте вазелин во время каждой смены пеленок. При правильном уходе, сыпь у ребенка должна исчезнуть через три-четыре дня. Если сыпь не проходит, обратитесь к дерматологу.


Используйте вазелин при смене подгузников

5. Увлажнение ногтей.

Если вы часто делаете маникюр и педикюр, наносите вазелин на ногти и кутикулу. Это поможет предотвратить ломкость ногтей и увлажнит кутикулу, чтобы она выглядела опрятной, как следствие вы ее перестанете срезать. Для лучших результатов используйте его, когда ногти влажные.

Хотя вазелин и имеет много преимуществ, использовать его следует не всем. Избегайте нанесения вазелина на лицо, если вы склонны к угрям, поскольку это может привести к ухудшению.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Дерматология
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