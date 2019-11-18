5 дел, которые могут разрушить ваши отношения навсегда

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Дела, которые разрушают отношения

Отношения не могут быть идеальными, споры и недоразумения возникают даже у самых образцовых пар. Однако, есть определенные модели поведения, которые способны разрушить ваши отношения.

Anywell пообщался с семейным психологом и привел список дел и привычек, которые негативно влияют на отношения в паре.

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Не следует сразу впадать в панику, если вы заметили в своих отношениях перечисленные вещи. Возможно, это просто шанс пересмотреть свое поведение и поработать над отношениями.

Следовательно, романтические отношения могут быть разрушены если:

Дистанцироваться от партнера

Удаляться на эмоциональном уровне от партнера не следует хотя бы потому, что таким образом вы скрываете от него свои переживания и страхи.

Но не стоит бояться, что вас не поймут. Поддержка и понимание нужные вещи в отношениях и если люди заинтересованы в отношениях, они не должны осуждать друг друга.

Вполне вероятно, что вы получите поддержку от вашего партнера, если поделитесь с ним своими переживаниями.


"Финансовая неверность" – может стать поводом разрыва отношений

Скрывать финансовые дела

Деньги – это не только цифры, они могут символизировать власть и доверие. Непонимание того, как партнер распоряжается своими средствами, означает неуверенность в отношениях в целом.

А значит, зарождается недоверие и разочарование. Есть даже такой термин – "финансовая неверность", когда один из партнеров скрывает свои доходы и расходы.

Конечно, каждый имеет право распоряжаться своими средствами так, как считает нужным. Речь идет о том, что не стоит скрывать этого, а быть в полном доверии, в частности, финансовой.

Общаться в онлайн-режиме

Всем нам становится все проще решать дела в онлайн-режиме, чтобы избежать ненужных эмоций многие люди решают конфликтные вопросы в текстовом режиме.

Однако, психологи утверждают, что общение в сети – прямой путь к непониманию. В частности, если мужчина общается с вами текстовыми сообщениями, это говорит о том, что он уже на стадии разрыва отношений.

Поэтому, попробуйте перевести ваше общение в офлайн-режим.


Не следует приписывать партнеру выдуманные качества

У вас "фантазийная связь"

Как часто вы приписываете своему партнеру черты характера, которых на самом деле у него нет? Психолог Роберт Файерстоун предложил термин "фантазийная связь", которая описывает иллюзию связи с партнером.

Опасность заключается в том, что вы теряете свою индивидуальность в попытке найти безопасность в иллюзорных отношениях.


Пренебрежение к партнеру разрушает отношения

Проявлять пренебрежение к своему партнеру

Пренебрежение – это сочетание гнева и отвращения, такое чувство является признаком того, что развода не миновать.

Оно возникает потому, что вы перестаете видеть партнера как личность и воспринимаете каждое его действие под призмой собственных субъективных и часто неоправданных впечатлений.

Чтобы решить проблемы в отношениях, следует начать с благодарности и уважения, а также поиска позитивных способов выразить свои чувства, даже если они не всегда являются хорошими.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Психология Отношения
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