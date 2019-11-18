5 дел, которые могут разрушить ваши отношения навсегда
Отношения не могут быть идеальными, споры и недоразумения возникают даже у самых образцовых пар. Однако, есть определенные модели поведения, которые способны разрушить ваши отношения.
Anywell пообщался с семейным психологом и привел список дел и привычек, которые негативно влияют на отношения в паре.
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Не следует сразу впадать в панику, если вы заметили в своих отношениях перечисленные вещи. Возможно, это просто шанс пересмотреть свое поведение и поработать над отношениями.
Следовательно, романтические отношения могут быть разрушены если:
Дистанцироваться от партнера
Удаляться на эмоциональном уровне от партнера не следует хотя бы потому, что таким образом вы скрываете от него свои переживания и страхи.
Но не стоит бояться, что вас не поймут. Поддержка и понимание нужные вещи в отношениях и если люди заинтересованы в отношениях, они не должны осуждать друг друга.
Вполне вероятно, что вы получите поддержку от вашего партнера, если поделитесь с ним своими переживаниями.
"Финансовая неверность" – может стать поводом разрыва отношений
Скрывать финансовые дела
Деньги – это не только цифры, они могут символизировать власть и доверие. Непонимание того, как партнер распоряжается своими средствами, означает неуверенность в отношениях в целом.
А значит, зарождается недоверие и разочарование. Есть даже такой термин – "финансовая неверность", когда один из партнеров скрывает свои доходы и расходы.
Конечно, каждый имеет право распоряжаться своими средствами так, как считает нужным. Речь идет о том, что не стоит скрывать этого, а быть в полном доверии, в частности, финансовой.
Общаться в онлайн-режиме
Всем нам становится все проще решать дела в онлайн-режиме, чтобы избежать ненужных эмоций многие люди решают конфликтные вопросы в текстовом режиме.
Однако, психологи утверждают, что общение в сети – прямой путь к непониманию. В частности, если мужчина общается с вами текстовыми сообщениями, это говорит о том, что он уже на стадии разрыва отношений.
Поэтому, попробуйте перевести ваше общение в офлайн-режим.
Не следует приписывать партнеру выдуманные качества
У вас "фантазийная связь"
Как часто вы приписываете своему партнеру черты характера, которых на самом деле у него нет? Психолог Роберт Файерстоун предложил термин "фантазийная связь", которая описывает иллюзию связи с партнером.
Опасность заключается в том, что вы теряете свою индивидуальность в попытке найти безопасность в иллюзорных отношениях.
Пренебрежение к партнеру разрушает отношения
Проявлять пренебрежение к своему партнеру
Пренебрежение – это сочетание гнева и отвращения, такое чувство является признаком того, что развода не миновать.
Оно возникает потому, что вы перестаете видеть партнера как личность и воспринимаете каждое его действие под призмой собственных субъективных и часто неоправданных впечатлений.
Чтобы решить проблемы в отношениях, следует начать с благодарности и уважения, а также поиска позитивных способов выразить свои чувства, даже если они не всегда являются хорошими.
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