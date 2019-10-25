5 фактов о клиторе, которые помогут улучшить секс

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Факты про клитор
Факты про клитор / factroom.ru

Настоящее строение клитора обнаружили всего двадцать лет назад. Более того, 3D-изображение этого органа были впервые сделаны только в 2009 году. Изображение не просто перевернуло представление о женской анатомии, но и поставило крест на тезисе, что роль секса в жизни женщины сводится к продолжению рода.

Медицинская литература доказывает пренебрежительное отношение науки к женской физиологии. Начиная со II века нашей эры клитор бесконечно находили и "теряли" ученые из разных стран. Поэтому важно разобраться в этом вопросе.

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У клитора только одна функия – доставлять удовольствие

Очевидно, что клитор не нужен для продолжения рода. Не предназначен он и для мочеиспускания, вопреки все еще существующему мифу: уретра, по которой идет моча, расположенная под ним.

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Ученые никак не могут выяснить, какую эволюционную роль играл клитор в роли человечества, имеет ли он отношение к адаптации или репродуктивной функции. Пока считается, что у клитора есть только одна, но очень важная роль – приносить женщине удовольствие.

Клитор намного больше, чем вы думаете

На вопрос о том, что такое клитор, большинство людей скажут, что это небольшой бугорок в верхней части половых губ. Однако это только меньшая часть клитора – другая находится внутри таза. Головку видно над половыми губами, она частично или полностью закрыта кожей крайней плоти и переходит в тело внутреннего клитора. Он расходится на два пещеристых тела – губчатые органы, по форме напоминающие рожки.

Размеры клитора определяются генетикой и уровнем половых гормонов. И могут сильно колебаться.

Клитор похож на пенис

Анатомически клитор является аналогом мужского пениса. Видимая и наиболее чувствительная часть клитора тоже называется головкой, как и соответствующая часть пениса у мужчин. Однако женская головка, хотя и во много раз меньше, но чувствительнее мужской примерно в два раза.

Клитор и пенис развиваются из одной и той же эмбриональной ткани: что в итоге получится, зависит от полового определения эмбриона.

Клітор відповідає лише за задоволення
Клитор отвечает только за удовольствие

Клитор может возбуждаться

Возбуждение вызывает приток крови к пещеристым телам клитора: он набухает и увеличивается вместе с окружающими его мягкими тканями. Это называется эрекцией клитора.

У некоторых женщин эрегированный клитор увеличивается в три раза, в то время как у других практически не меняет размера. Реакция клитора на стимуляцию значительно медленнее, чем у мужского пениса: он оживляется только через 20-30 секунд после начала воздействия.

Женский оргазм не "сложнее" мужского

Распространено убеждение о том, что женщинам труднее достичь оргазма, чем мужчинам. С точки зрения физиологии женского организма это не так. По данным исследований доктора Альфреда Кинси, 45 процентов женщин, мастурбируя, могли получить оргазм в пределах трех минут – а это не больше, чем у мужчин. Это означает, что причина трудностей в достижении оргазма с партнером – не загадочная женская физиология, а недостаток знаний, экспериментов конкретной пары или группы партнеров и психологических факторов, которые не дают женщине расслабиться.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье Секс
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