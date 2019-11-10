5 правил перелета для беременных

6 Читати новину українською
Правила перелета для беременных
Правила перелета для беременных / unsplash.com

Если беременность протекает без осложнений – летать можно. Поэтому, чтобы понять, не повредит ли перелет, необходимо проконсультироваться с врачом и получить разрешение. Если есть противопоказания, то перелет может вызвать кровотечение и прерывание беременности.

Беременность не является поводом отказываться от авиаперелетов, ведь убедительных данных о негативном воздействии перелета на организм женщины нет.

Читайте также: Что нельзя делать беременным: комментарий врача

5 правил перелета для беременных

Наденете компрессионные чулки и садитесь у прохода

Компрессия поможет избежать отека и тромбоза глубоких вен. Риск особенно велик, если перелет длится более 4 часов. Периодически вставайте с кресла и ходите по проходу, чтобы улучшить кровообращение.

Пейте больше воды

В самолете очень сухой воздух, что быстро вызывает обезвоживание. Пейте воды столько сколько нужно. Не доводите организм до того, чтобы он сигнализировал о жажде.

Якщо немає ускладнень, вагітним можна літати
Если нет осложнений, беременным можно летать

Откажитесь от полета, если у вас отит

Перепады давления негативно влияют на уши, а если вы болеете отитом или синуситом, то заболевание может серьезно ухудшиться. Просто подождите выздоровления.

Избегайте продуктов, которые вызывают газообразование

К ним относятся – газированные напитки, яблоки, груши, виноград, бобовые, мучные изделия, шоколад.

Ознакомьтесь с правилами авиакомпании

Некоторые авиакомпании допускают к перелету беременных только если есть справка от врача об отсутствии противопоказаний. Чтобы путешествие не сорвалось, получите ее у врача.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Ливерпуль – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
сегодня
3666
Автор: Александр Бевза
Теги: Советы Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Беременность и роды
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
9 ноября 15:44 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
Ірина Полицька 244567
День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
1 ноября 16:47 День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
Ірина Полицька 4821
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
28 октября 15:30 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 104070
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
28 октября 12:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Вікторія Кутьїна 60707
Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
23 октября 15:04 Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
2323
Новости
Больше новостей
Залиште відгук