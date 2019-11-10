5 правил перелета для беременных

Если беременность протекает без осложнений – летать можно. Поэтому, чтобы понять, не повредит ли перелет, необходимо проконсультироваться с врачом и получить разрешение. Если есть противопоказания, то перелет может вызвать кровотечение и прерывание беременности.

Беременность не является поводом отказываться от авиаперелетов, ведь убедительных данных о негативном воздействии перелета на организм женщины нет.

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Наденете компрессионные чулки и садитесь у прохода

Компрессия поможет избежать отека и тромбоза глубоких вен. Риск особенно велик, если перелет длится более 4 часов. Периодически вставайте с кресла и ходите по проходу, чтобы улучшить кровообращение.

Пейте больше воды

В самолете очень сухой воздух, что быстро вызывает обезвоживание. Пейте воды столько сколько нужно. Не доводите организм до того, чтобы он сигнализировал о жажде.



Если нет осложнений, беременным можно летать

Откажитесь от полета, если у вас отит

Перепады давления негативно влияют на уши, а если вы болеете отитом или синуситом, то заболевание может серьезно ухудшиться. Просто подождите выздоровления.

Избегайте продуктов, которые вызывают газообразование

К ним относятся – газированные напитки, яблоки, груши, виноград, бобовые, мучные изделия, шоколад.

Ознакомьтесь с правилами авиакомпании

Некоторые авиакомпании допускают к перелету беременных только если есть справка от врача об отсутствии противопоказаний. Чтобы путешествие не сорвалось, получите ее у врача.

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