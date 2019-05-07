5 признаков, которые помогут распознать психопата

Психопатия делает людей очень жестокими, но ее можно распознать по некоторым признакам. Психопаты, по словам ученых, могут казаться волшебными и романтичными.

Ученые из Университета Британской Колумбии поделились рекомендациями о том, как можно выявить психопатов в общении с малознакомыми людьми.

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Психопатия – что это? это синдром, который проявляется как следствие особенностей в физиологии мозга. Для психопатов характерны бессердечие, неспособность сопереживать и каяться, они часто совершают очень жестокие поступки.

Многие думают, что психопаты – это редкость, но по статистике на каждые 100 человек приходится один с психопатологией. Психопаты бывают разных типов, но на начальной стадии все они способны хорошо адаптироваться к социальным условиям.

Признаки психопатов:

Стремление доминировать. В разговоре такие люди часто перебивают и до последнего доказывают свою правоту. В отношениях стремятся превосходить свою вторую половинку и мешать ее успехам, демотивируют, критически оценивая деятельность, и вселяют комплексы высказываниями в адрес внешности.

Абсолютно незаметны. Это вторая сторона медали. Психопаты способны так хорошо растворяться на фоне основной массы людей, что им бывает сложно дать конкретную характеристику.

Льстивые. Психопаты могут льстить, готовы использовать любые методы обольщения, чтобы понравиться. Красивые, торжественные речи, которые трогают за душу и внушают доверие, – это их сильная сторона. Психопаты отлично пускают пыль в глаза, могут делать это очень изящно. Но вместе с тем они чрезмерно ревнивые в любви, в дружбе и в делах.

Патологически лживые. Люди с неуравновешенной психикой во многих случаях врут постоянно – как ради собственной выгоды, так и без нее. Очень часто не осознают своего обмана. Благодаря этой своей черте могут быстрее других достичь поставленных целей.



Психопаты не могут контролировать свою агрессию

Не контролируют гнев. Психопатам тяжелее других контролировать свои эмоции, поэтому время от времени их гнев выходит из берегов, они кричат и оскорбляют окружающих. Многие психопаты чрезмерно эмоционально реагируют на отказ выполнить их просьбу.

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