5 продуктов, которые нельзя мыть

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Макаронные изделия не следует промывать водой
Макаронные изделия не следует промывать водой / twitter.com

Медики составили список продуктов, которые не надо мыть перед приготовлением.

Специалисты отмечают, что готовить продукты надо правильно и последовательно. Чтобы избежать отравлений, большинство продуктов действительно следует мыть перед употреблением, но не все! Вот перечень продуктов, которые мы часто моем перед приготовлением, однако делать этого не следует по тем или иным причинам.

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1. Яйца

Не надо мыть яйца, ведь на птицефермах их обрабатывают специальным раствором для дезинфекции, который при контакте с водой частично смывается, но частично попадает в продукт.

Если вы моете яйца для того, чтобы снизить риски заражения сальмонеллезом, то это  малодейственный способ. Даже если яйцо без повреждений, сальмонелла может быть в середине яйца.


Сальмонелла может быть в серединке яйца, поэтому важно его подвергнуть термообработке

2. Курица

Мыть курицу не стоит по той же причине, что и яйца. Курицу следует термически обработать сразу после заморозки. Если вы готовите бульон, следует сменить воду трижды, а лишь тогда добавить овощи.

3. Мясо

К этой категории отнесли: говядину, свинину, телятину, баранину. Мясо мыть нельзя, потому что бактерии с водой разнесутся по всему продукту. Лучше всего его просто просушить бумажным полотенцем, а потом готовить.


Мясо важно готовить правильно

4. Макаронные изделия

При обработке макаронных изделий, из продукта смывается крахмал. К тому же, соус, которым вы планируете заправить блюдо – не впитается в макароны.

5. Свежие грибы

Грибы стоит мыть лишь перед самым приготовлением, также стоит помнить, что после мытья, их надо просушить бумажным полотенцем.

Медики отмечают, что замачивать грибы нельзя ни в коем случае.


Грибы заранее мыть не стоит, они быстрее испортятся

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание
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