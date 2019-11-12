5 продуктов, которые нельзя ни в коем случае есть на голодный желудок

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Чем нельзя завтракать
Чем нельзя завтракать / unsplash.com

Некоторая пища, как и лекарств, требуют другого типа продуктов, чтобы лучше усваиваться и не вызвать раздражение желудка. В зоне пристального внимания – завтрак, а также любой прием пищи, когда перерыв был более 4 часов.

Американский диетолог Кристофер Гарнер рассказал, какие продукты нельзя употреблять на голодный желудок.

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1. Дрожжевая выпечка

Дрожжи действуют на слизистую желудка особым образом, поэтому образуются газы. В результате – вздутие и отрыжка. Если хотите съесть выпечку, лучше полакомиться ею после порции белка и овощей.

2. Сахар и сладкие фрукты

Если мы на пустой желудок выпиваем сладкий напиток, съедаем спелый банан или пару конфет, то поджелудочная железа начинает выбрасывать инсулин, сахар в крови резко падает, и мы чувствуем усталость, сонливость и апатию. Поэтому подбодрить себя сахаром больше, чем на 20 минут не получится.

Хурму не можна їсти на голодний шлунок
Хурму нельзя есть на голодный желудок

3. Цитрусовые

Апельсины, мандарины, грейпфруты и лимоны раздражают слизистую оболочку вашего желудка, разъедают ее и со временем могут вызвать гастрит. Стоит добавить, что людям с пониженной кислотностью желудка такие проблемы могут и не грозить, а вот если есть какие-либо проблемы с желудочно-кишечным трактом или повышенная кислотность, съешьте апельсин в конце трапезы.

4. Груша и хурма

Эти фрукты объединяет одно – предельно высокий уровень клетчатки, которая без помощников может травмировать органы желудочно-кишечного тракта. В результате моторика замедляется, пища усваиваться хуже, возникает тяжесть.

5. Чеснок

Несмотря на пользу, этот продукт сильно раздражает стенки желудка, а также желчный пузырь. К этой же категории относится и перец чили.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Диеты Здоровое питание
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