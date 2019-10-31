9 слов, которые должен знать каждый пациент

Взаимопонимание с врачом очень важно для правильного установления диагноза и назначения лечения.

Мы подготовили для вас термины, которые помогут в этом.

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Комплаентность. Часто пациент пропускает график приема таблеток или не выполняет рекомендации врача. Но не всегда это следствие его безответственности. Важно, чтобы врач мог доказать пациенту, почему необходимо соблюдать каждое назначение. Умение завоевать доверие пациента и называется высокой комплаентностью.

Консилиум. В сложных случаях диагностики или лечения пациента врач может собирать консилиум – совещание специалистов различных специальностей. Это довольно редкое явление в медицинской практике.

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Доказательная медицина. Это подход, в основе которого лежат правильно организованные медицинские исследования. Он обеспечивает эффективность и безопасность лечения.



Коммуникация врача и пациента является очень важным

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Симпозиум. Это форум или научная конференция, на которых врачи делятся новыми открытиями в медицине или новым опытом, обсуждают их.

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Телемедицина – общение с врачом на расстоянии. Это может быть разговор по телефону, видеозвонок или даже переписка. Чаще всего такой метод общения используется, чтобы понять, нужна ли очная консультация, а также во время того, когда она невозможна.

Лейкоциты – кровяные тельца. Существуют несколько видов: зернистые – нейтрофилы, базофилы, эозинофилы; не зернистые – лимфоциты, моноциты. Основная функция – защита организма от микроорганизмов, чужеродных белков. Если вы слышите: "Увеличение нейтрофилов, сдвиг формулы влево, это признаки бактериального воспаления!" В таком случае без антибиотиков не обойтись!

Если вам говорят увеличение лимфоцитов – это вирусная инфекция (ОРВИ, инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа, корь), протозойная инфекция (токсоплазмоз), бактериальные заболевания (туберкулез, сифилис, бруцеллез), паразитарные инвазии, стрессы, аутоиммунные реакции.

Канцерогены – вещества, которые вызывают рак

ОРВИ – острое респираторное вирусное заболевание (простуда).

НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты, обладают обезболивающим и жаропонижающим действием (парацетамол, ибупрофен).

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