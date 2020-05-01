5 способов побороть боль в спине: их преимущества и недостатки

Вас мучают боли в спине? Вам тяжело просидеть целый день на рабочем месте? Привычные нагрузки вызывают дискомфорт? Если хотя бы на один из вопросов вы ответили "да", то вам стоит познакомиться со способами решения этой проблемы.

О том, как побороть боль в спине, рассказала невролог Екатерина Виденко, пишет 24 канал.

Также на тему: Боль в пояснице: причины и что делать, чтобы уменьшить боль

ЛФК

Это медицинская дисциплина, которая применяет физические упражнения с целью лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также профилактики заболеваний.

Преимущества

"Золотой стандарт" лечения болей в спине;

Различные варианты нагрузок;

Возможность подобрать индивидуальный вид нагрузки;⠀

Можно заниматься дома.

Недостатки

При несоблюдении техники выполнения упражнений можно травмироваться.



Йога поможет укрепить мышцы спины / unsplash.com

Йога

Это совокупность различных духовных, психических и физических практик, если говорить коротко.

Преимущества

Сочетание статической и динамической нагрузки;

Растяжка; ⠀

Эффективна как для укрепления мышц, так и для контроля эмоций;

Можно заниматься дома.

Недостатки

Если вы не очень терпеливы, может не подойти;⠀

Риск травмы при несоблюдении техники. ⠀

Тренажерный зал

Преимущества

Сочетание кардио/силовых нагрузок;

Разнообразные варианты тренировки;

Возможность разработать свою личную программу.

Недостатки

Риск травмирования (при несоблюдении техники).

Плавание

Это спортивная дисциплина, которая заключается в преодолении различных дистанций плавая.

Преимущества

Сочетание статической/динамической/кардио нагрузок;⠀

Отсутствие воздействия на большие суставы (актуально для людей с лишним весом и проблемами с суставами).⠀

Недостатки

Возможен риск травматизации (при несоблюдении техники плавания); ⠀

Воспалительные заболевания уха (отиты);

Нельзя заниматься дома.



Физические нагрузки очень важны для опорно-двигательного аппарата / unsplash.com

Пилатес

Это система физических упражнений, разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации людей после травм, отлично подходит для укрепления мышц спины

Преимущества

Сочетание силовых/статических нагрузок с растяжкой;

Постепенное увеличение нагрузки (уровни: легкий/средний/тяжелый);

Можно заниматься дома.

Недостатки

Если вы любите что-то более динамичное, возможно, будет скучно; ⠀

Риск травмы при несоблюдении техники упражнений.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.