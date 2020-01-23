5 углеводов, которые необходимы для здоровья кишечника

Углеводы – неизменный источник энергии. Их следует добавить в свой рацион всем, кто хочет иметь хорошее самочувствие и здоровье. Впрочем, мы знаем, что не все углеводы полезны, в частности, вредными являются пирожные, шоколад, другие сладости, макаронные изделия и выпечка. Особенно, если потреблять их в избыточном количестве.

Какие углеводы следует добавить в свое меню, чтобы улучшить работу пищеварительной системы, в частности кишечника, и почему в перечень отнесли йогурт, объясняем дальше.

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Углеводы полезны для кишечника

Картофель

Картофель, вероятно, самый простой корнеплод, впрочем, очень полезеный. В 100 г картофеля содержится почти 4 г белка, 5 г клетчатки и 4 г калия. На полезные свойства картофеля влияет способ его приготовления – картофель фри не лучший вариант, а вот если картофель отварить или запечь, он принесет пользу.



Овсянка в любом виде принесет пользу вашему кишечнику / Фото: Unsplash

Овсянка

Овсянка действительно стоит внимания. В ней достаточно растворимой клетчатки, которая снижает воспалительные процессы в кишечнике и помогает защититься от хронических заболеваний. Овсянка богата пробиотиками – пищей для полезных бактерий, что помогает избежать вздутия, запоров и метеоризма.

Бобовые

Фасоль, чечевица, нут – разновидностей бобовых достаточно. Бобовые богаты растительным белком и витаминами группы В, а также минералами, железом, кальцием, фосфором, магнием, йодом и калием.

Фасоль – лидирует по содержанию антиоксидантов среди бобов. Она содержит много клетчатки, калия, витамина K и каротина, благодаря чему полезные свойства пищи растут.

Впрочем, при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта бобовые следует потреблять в меру. Диета при гастрите зависит от вида заболевания, в зависимости от пониженной или повышенной секреторной активности. В первом случае бобовые нельзя даже при улучшении состояния. Во втором случае некоторые специалисты предполагают употребление небольшого количества фасоли. В любом случае за рекомендацией следует обращаться к врачу.



В бананах содержится много магния / Фото: Unsplash

Бананы

Как и в картофеле, в бананах много калия. А еще магния, который поможет снизить тревожность. Также в бананах содержится много пробиотиков. Бананы относятся к высокоэнергетическим продуктам, которые способны повышать уровень сахара в крови. Поэтому они так быстро дают энергию для физических и умственных нагрузок.

Бананы обладают антисептическими и связующими свойствами, поэтому их стоит употреблять при воспалении слизистых оболочек желудка, при язвах кишечника (но не в период обострения). Спелые бананы содержат фруктозу, сахарозу и глюкозу.



Йогурт – полезный для кишечника молочный продукт / Фото: Unsplash

Йогурт

И если вы удивлены видеть йогурт в списке углеводов, ведь его относят к продуктам богатых белком, кальцием и пробиотиками, то знайте, что углеводы в йогурте тоже есть – в виде лактозы, то есть молочного сахара.

Йогурт – хороший продукт при лечении дисбактериоза, так как содержит в своем составе полезные для организма бактерии. К тому же, йогурт не содержит чистой лактозы, а потому может быть заменой молока для людей, страдающих непереносимостью лактозы.