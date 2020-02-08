5 заболеваний, которых на самом деле не существует: проверьте не лечитесь ли вы от вымышленного

Вам точно приходилось слышать о дисбактериозе, вегетососудистой дистонии или ослабленном иммунитете. Впрочем не спешите их лечить, ведь дисбактериоз является нормальным состоянием, а вегетососудистой дистонии не существует вообще.

Вегетососудистая дистония

Такого диагноза, как вегетососудистая дистония, не существует нигде в мире, лишь на постсоветском пространстве. Обычно пациенты, которым устанавливают такой диагноз, имеют определенные симптомы, которые трудно связать с физическими изменениями в организме. Это может быть тахикардия, боль в груди, ощущение постоянной усталости или перепады давления.

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Зачастую врач просто не знает, что с пациентом, и не хочет исследовать дальше. Если человек обращается с подобными жалобами, следует провести общее обследование организма и выяснить, нет физиологического заболевания или патологий. В частности, перепады давления или боль в груди могут быть вызваны проблемами сердечно-сосудистой системы.

Иногда такие симптомы могут указывать на определенные психологические расстройства: депрессию, хроническую усталость и тревожные расстройства. В таком случае необходима консультация психиатра или невролога и соответствующее лечение.



Нередко под маской остеохондроза скрываются серьезные заболевания/Фото:Unsplash

Остеохондроз

Впрочем, в Украине за ним обычно прячут несколько симптомов, которые необходимо исследовать дальше. Самые частые жалобы пациентов – онемение в конечностях, боль в руках или ногах во время движения и колющие боли в грудном отделе.

Такие симптомы неврологи часто объясняют наростами в грудном отделе позвоночника или сколиозом, и гораздо легче назвать это остеохондрозом, чем искать причину. Это опасно, ведь нередко под маской остеохондроза, в частности, при боли в позвоночнике, могут прятаться более серьезные заболевания.

То, что некоторые украинские врачи называют остеохондрозом – это определенные разрастания на позвонках, сужение щелей между ними, которые можно увидеть на рентгене или МРТ. Однако в основном это всего лишь возрастные изменения в позвоночнике.

За рубежом остеохондроз ставят только детям при определенных нарушениях развития костно-хрящевой ткани.

Ослабленный иммунитет

Иммунодефициты – заболевания иммунной системы действительно существуют. Они бывают как врожденные, так и приобретенные (СПИД). Также иммунодефицит может появиться на фоне приема серьезных препаратов, которые снижают защитные функции организма (гормональная терапия, химиотерапия). Только в таких случаях мы можем говорить об ослаблении иммунитета. Но это не просто люди, которые болеют простудой четыре раза в год.



Вероятность подцепить вирус не зависит от того, какой у вас иммунитет/Фото:Unsplash

Болеть несколько раз за сезон – это нормально, особенно для тех, кто постоянно контактирует с большим количеством людей. Это совсем не означает, что у них слабый иммунитет. Так случается, потому что вирусов, которые могут приводить к простудам, немало, а иммунитет против них не вырабатывается на всю жизнь.

Принимать препараты, которые обещают повысить иммунитет, не стоит. Иначе человечество давно преодолело бы СПИД и другие иммунодефициты.

Впрочем, до сих пор популярно принимать и назначать так называемые иммуномодуляторы, то есть препараты, которые повышают иммунитет и защищают от вирусных заболеваний. Доказано, что они не имеют никакой эффективности, это лишь зря потраченные деньги.

Сложно определить, какой у человека иммунитет, поэтому сдавать определенные анализы (иммунограмму) или проходить обследование также не стоит. Но мы можем создать организму условия, при которых наш иммунитет действительно будет сильным. Это сбалансированное питание, здоровый сон и отдых.

Если человек в постоянном стрессе, недосыпает, регулярно не ест, тогда силы иссякают и организм не будет таким устойчивым к вирусам. И соответственно, будет болеть часто.



Причину плохого самочувствия должен устанавливать врач/Фото:Unsplash

Дисбактериоз

Дисбактериоз – это не диагноз, а временное состояние организма, когда есть нарушение в соотношении бактерий, живущих у нас в кишечнике и помогающих переваривать пищу. Преимущественно такое состояние не требует лечения. Оно может развиваться на фоне ухудшения экологии, изменения питания, образа жизни или после стресса.

Если есть нарушения пищеварения, то сначала нужно скорректировать питание, наладить образ жизни и режим сна. При таких условиях организм способен сбалансировать все сам и специального лечения не требуется.

Дисбактериоз – это нарушение микрофлоры кишечника, то есть нарушение баланса микробов в пищеварительной системе. Но нет единых норм, какой должна быть микрофлора кишечника, потому что мы все разные и все питаемся по-разному.

Если нарушение микрофлоры не вызывает никаких клинических проявлений, таких как диарея, повышение температуры, хронических запоров, то дисбактериоз – это не страшно. Это означает, что у вас в кишечнике просто все не так, как у кого-то другого, и лечить его не нужно.

Но есть инфекционные заболевания, а это серьезнее. Так, например, сальмонеллез – это тоже дисбактериоз: то есть в кишечник человека попала другая бактерия сальмонелла, которая может вызвать тяжелую инфекцию.



Добавки и витамины не следует назначать самостоятельно/Фото:Unsplash

Авитаминоз

Слово "авитаминоз" означает, что у человека нет ни одного витамина в организме, но это же нереально. В современном мире трудно жить и питаться так, чтобы иметь такой дефицит витаминов.

Пониженное содержание нужных витаминов есть у многих людей. Однако принимать комплексные витамины в таком случае не нужно. На это есть несколько причин:

Витамины из препаратов не так хорошо усваиваются, как из еды.

Лечат лишь дефициты каких-то определенных витаминов, а не всех понемногу.

Нельзя назначать витамины самостоятельно и начинать принимать их в больших дозах без консультации с врачом.

Стоит помнить, что любой недостаток или перенасыщение витаминами и микроэлементами имеют свои симптомы. Например, если не хватает железа в организме – у человека развивается железодефицитная анемия. Если серьезный дефицит витамина С – сложная болезнь цинга. При дефиците появляются конкретные симптомы, с которыми нужно обращаться к врачу. Но здесь речь не идет о недостатке всех витаминов.

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