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6 областей готовы к запуску транспорта, – Зеленский

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Когда в Украине восстановят транспортное сообщение
Когда в Украине восстановят транспортное сообщение / myvin.com.ua

В Украине пока невозможно восстановление транспортного сообщения в полной мере. Поскольку всего 6 областей готовы к ослабление карантина, там фиксируют снижение количества новых случаев заражения.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции, пишет 24 канал.

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По словам Зеленского, только 6 областей готовы к запуску межобластного транспорта. Там отмечают снижение количества больных коронавирусом. В каких именно регионах оптимистичные показатели, Зеленский не указал.

Что известно о восстановлении транспортного сообщения

Работу общественного транспорта, вероятно, возобновят 22 мая. Минздрав уже опубликовал предварительные рекомендации и правила, которых должны будут соблюдать и водители, и пассажиры.

Актуально: Когда в Украине заработает общественный транспорт и правила пользования

Трнаспорт відновлення після карантину
Этапы восстановления работы транспорта / Инфографика 24 канала

Важно! По состоянию на 20 мая в Украине обнаружили 19 230 случаев заболевания коронавирусом, из них 564 закончились летально. 5 955 человек выздоровели.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Владимир Зеленский Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Коронавирус в Украине Транспорт Здоровая жизнь Здоровье
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