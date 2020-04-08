60% больных коронавирусом заявили о новом симптоме COVID-19

Потеря обоняния и вкуса может быть единственным точным симптомом коронавируса COVID-19. Масштабное исследование свидетельствует, что у 60% больных с подтвержденным диагнозом были расстройства обоняния.

Команда ученых из Королевского колледжа Лондона с помощью приложения Covid Symptom Tracker собрала и проанализировала данные более чем 400 000 инфицированных SARS-CoV-2, у которых проявился один или несколько симптомов. Как выяснилось, 59% из тех, кому поставили диагноз COVID-19, теряли вкус и обоняние. Об этом сообщило издание CNBC.

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По словам ученых, потеря обоняния может быть более точным признаком COVID-19, чем повышенная температура. Они рекомендуют включить этот индикатор в список симптомов коронавируса.

Напомним, ВОЗ относит к симптомам коронавируса жар, сухой кашель и боли в мышцах.

Согласно нашим данным, в сочетании с другими симптомами люди, утратившие вкус и обоняние, в три раза чаще заражаются COVID-19, и поэтому должны самоизолироваться на семь дней, чтобы снизить распространение этого заболевания,

– сказал автор исследования и профессор Тим Спектор.

Подтверждают такие выводы и недавнее исследование британских оториноларингологов. Они выяснили, что у трети южнокорейских пациентов с положительным тестом на коронавирус были обнаружены проблемы с восприятием запахов и вкусов. Эксперты считают, что проблемы с обонянием и вкусом могут быть единственным симптомом коронавируса прежде всего у молодых людей.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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