62 медика заболели коронавирусом на Харьковщине, один из них в реанимации

За время пандемии коронавируса на Харьковщине опасным вирусом инфицировалось 62 медика. Они работают в 16 медицинских учреждениях области.

Среди инфицированных есть как врачи, так и медицинские сестры и санитары. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в своем телеграм-канале.

Важно В Украине более 9 тысяч украинцев инфицировались COVID-19

Среди больных – работники Харьковской городской клинической больницы №13, Областной клинической больницы, Центра экстренной неотложной помощи и медицины катастроф, Харьковской городской поликлиники №25, Валковской ЦРБ, Изюмской ЦГБ Песчанской Богоматери, Змиевской ЦРБ Змиевского центра первичной медико-санитарной помощи, Туберкулезного санатория Владимирский, Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко, Областной психиатрической больницы № 1, Волчанской ЦРБ, Харьковской городской поликлиники №21, Харьковской городской клинической детской больницы №16, Военно-медицинского клинического центра Северного региона, МКБЛ №25 ХГС.

Один из медиков из Областной психиатрической больницы №1 находится в реанимации на кислородной поддержке.

В целом в Украине уже 1976 работников медицинской сферы заболели COVID-19. Такое количество больных COVID-19 медработников составляет почти 20% от всех подтвержденных случаев. То есть, каждый 5-й инфицированный в Украине – работник медучреждения.

Коронавирус в медицинских учреждениях Харьковщины

26 апреля была зафиксирована вспышка коронавируса в областной психиатрической больнице №1 в селе Стрелечья на Харьковщине. Там зафиксировали 11 больных. А на въезде в село поставили КПП. Впоследствии стало известно, что инфекцию в больницу могла принести санитарка.

Уже 27 апреля в Змиевской центральной районной больнице Харьковской области COVID-19 подтвердили у 11 врачей и 14 пациентов. Из-за этого медучреждение закроют на карантин.

В тот же день в Военно-медицинском клиническом центре (ВМКЦ) Северного региона в Харькове зафиксировали вспышку COVID-19. Здесь коронавирусом заразились по меньшей мере 14 человек, в том числе 9 врачей.

Коронавирус на Харьковщине: коротко

За весь период регистрации в Харьковской области по состоянию на 29 апреля подтверждено 237 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в области лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19 – у жителей Харькова, Змиевского, Харьковского, Чугуевского районов.

Госпитализировано 97 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом, 117 – на самоизоляции.

19 человек выздоровели, 4 человека умерло.