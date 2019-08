6 фактов о беременности и уходе за детьми, которые перевернут ваш мир

Медицинская наука не стоит на месте. Те рекомендации врачей, которые еще десять лет назад считались бесспорными, сегодня уже вызывают вопросы у сторонников доказательной медицины.

Вот примеры таких фактов, объединенных темой родительства.

1. Некоторые методы искусственного оплодотворения не эффективнее обычного секса.

Было. Ранее считалось, что если простимулировать яичники гормональными препаратами, а затем ввести сперму прямо в полость матки, то шансы на зачатие повысятся. Этот метод использовали для лечения бесплодия.

Стало. Но исследование с участием 253 пар, половина из которых подвергалась таким манипуляциям, а вторая половина пыталась забеременеть естественным путем показало: стимуляция яичников в сочетании с внутриматочной инсеминацией (официальное название процедуры) не превышает в результативности обычный секс.



Похудение не влияет на рождение

2. Похудение не повышает шансы женщины на естественные роды.

Было. Существуют данные о том, что избыточный вес снижает фертильность, а в случае наступления беременности увеличивает вероятность кесарева сечения. Но, к сожалению, это не значит, что если потом похудеть, женщину ждут вагинальные роды.

Стало. Рандомизированное исследование, в котором приняли участие 577 женщин с ожирением, показало вероятность зачать ребенка и родить его естественным путем у пациенток, которые целенаправленно теряли вес в период лечения бесплодия, была даже ниже, чем у пациенток, которые пытались забеременеть, не меняя рацион питания и образ жизни.

3. Здоровым беременным не нужен скрининг щитовидной железы.

Было. Десятилетиями врачи были убеждены, что снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз) у беременной женщины может привести к выкидышу, преждевременным родам или нарушению интеллекта у ребенка. Поэтому акушеры направляют беременных к эндокринологу. А тот, в свою очередь, требует пройти УЗИ щитовидной железы и сдать анализы гормонов, чтобы вовремя диагностировать гипотиреоз.

Стало. Оказалось, это неэффективно. Так, по результатам эксперимента, опубликованным в авторитетном The New England Journal of Medicine, IQ трехлетних детей, матери которых во время беременности проходили скрининг щитовидки (и при выявлении гипотиреоза получали левотироксин), не отличался от IQ детей, матери которых не обследовались у эндокринолога.

4. Никотиновые пластыри во время беременности не работают.

До 22% женщин развитых стран продолжают курить во время беременности, и это один из основных факторов риска преждевременных родов и других осложнений. Чтобы будущие матери бросали курить, врачи рекомендуют им клеить никотиновые пластыри и посещать курсы психотерапии.



Детям не нужно профилактически лечить глисты

Однако исследование с участием 1050 женщин доказало: беременные, которые использовали никотиновые пластыри, бросали курить чаще, чем беременные, которым выдали плацебо-пластыри. Кокрейновский обзор подтвердил, что заместительная никотиновая терапия не улучшает исходы беременности.

5. Лечить детей от глистов на всякий случай не требуется.

Было. В Украине и в некоторых других странах существует популярная идея, что дошкольники часто болеют глистами и от этого ведут себя беспокойно, скрипят зубами во сне, страдают от боли в животе или аллергии. Поэтому некоторые мамы (а также, к сожалению, педиатры старой закалки) считают нормальным время от времени их лечить. То есть, давать противогельминтные препараты без уверенности, что проблема действительно в глистах.

Стало. Доказательная медицина против такого подхода. Антигельминтные препараты часто вызывают вредные для здоровья побочные эффекты. Даже в Индии, где, в отличие от Украины, дети часто страдают от глистов, практика давать им антигельминтные препараты в профилактических целях каждые полгода себя не оправдала. Против такой профилактики выступают и авторы метаанализа 2017 года.

6. Ограничивать арахис в рационе маленьких детей бессмысленно.

Было. Аллергия на арахис диагностируется менее чем у 1% людей. Но поскольку она может привести к анафилактическому шоку, педиатры часто рекомендуют родителям исключить арахис из рациона маленьких детей. Особенно, если у кого-то в семье уже есть аллергия на этот орех.

Стало. Исследования говорят обратное: риск возникновения аллергии на арахис одинаков в любом возрасте. Более того, дети из группы риска аллергии, которым давали арахис в первые годы жизни, сталкивались с аллергией на него в три раза реже, чем те, которые попробовали его только после трех лет. Судя по систематическому обзору 2016 года, та же тактика правильная и для яиц: раннее их введение в рацион снижает риск аллергии в течение последующей жизни.

