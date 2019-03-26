6-летняя девочка впала в кому после того, как выпила шесть литров воды

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6-летняя девочка впала в кому (фото иллюстративное)
6-летняя девочка впала в кому (фото иллюстративное) / newpharma.be

В Мелитополе Запорожской области 6-летняя девочка впала в кому из-за того, что родители заставили ее выпить шесть литров воды.

Ребенка госпитализировали в больницу, у нее подозревали менингит, пишет местный сайт Z-city.

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Однако реабилитологи этот диагноз не подтвердили. Они отметили, что у ребенка отек мозга.

Известно, что родители заподозрили, что ребенок чем-то отравился. Поэтому решили дать ей воды, чтобы промыть желудок.

 
Пищевое отравление – симптомы
– высокая температура ;
– снижение или отсутствие аппетита ;
– общая слабость ;
– диарея ;
– боль в животе ;
– вздутие живота ;
– тошнота и рвота;
– холодный липкий пот;
– низкое давление;
– учащенное сердцебиение.

Такое количество жидкости привело к отеку мозга. Из-за этого у девочки возникли судороги и она впала в кому.

Позже стало известно, что девочку перевели в Запорожскую областную детскую больницу.

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Теги: Здоровье Новости Запорожья Дети Медицина
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