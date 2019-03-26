6-летняя девочка впала в кому после того, как выпила шесть литров воды

В Мелитополе Запорожской области 6-летняя девочка впала в кому из-за того, что родители заставили ее выпить шесть литров воды.

Ребенка госпитализировали в больницу, у нее подозревали менингит, пишет местный сайт Z-city.

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Однако реабилитологи этот диагноз не подтвердили. Они отметили, что у ребенка отек мозга.

Известно, что родители заподозрили, что ребенок чем-то отравился. Поэтому решили дать ей воды, чтобы промыть желудок.

Пищевое отравление – симптомы – высокая температура ;

– снижение или отсутствие аппетита ;

– общая слабость ;

– диарея ;

– боль в животе ;

– вздутие живота ;

– тошнота и рвота;

– холодный липкий пот;

– низкое давление;

– учащенное сердцебиение.

Такое количество жидкости привело к отеку мозга. Из-за этого у девочки возникли судороги и она впала в кому.

Позже стало известно, что девочку перевели в Запорожскую областную детскую больницу.

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