6-летняя девочка впала в кому после того, как выпила шесть литров воды
В Мелитополе Запорожской области 6-летняя девочка впала в кому из-за того, что родители заставили ее выпить шесть литров воды.
Ребенка госпитализировали в больницу, у нее подозревали менингит, пишет местный сайт Z-city.
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Однако реабилитологи этот диагноз не подтвердили. Они отметили, что у ребенка отек мозга.
Известно, что родители заподозрили, что ребенок чем-то отравился. Поэтому решили дать ей воды, чтобы промыть желудок.
– снижение или отсутствие аппетита ;
– общая слабость ;
– диарея ;
– боль в животе ;
– вздутие живота ;
– тошнота и рвота;
– холодный липкий пот;
– низкое давление;
– учащенное сердцебиение.
Такое количество жидкости привело к отеку мозга. Из-за этого у девочки возникли судороги и она впала в кому.
Позже стало известно, что девочку перевели в Запорожскую областную детскую больницу.
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