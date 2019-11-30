6 самых абсурдных методов лечения импотенции

Мужские проблемы встречались во все времена. Что только не придумывали для их решения. А некоторые методы больше похожи на пытки, чем на лечение.

О самых абсурдных методах лечения импотенции рассказал дерматовенеролог, уролог Сергей Ленкин.

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Странные методы лечения импотенции

1. Уретральные стержни

Длинные металлические стержни вставляли непосредственно в уретру. В XVIII веке считалось, что это может привести к эрекции.

2. Осиные жала

На Востоке лечить импотенцию предлагалось втиранием в пенис смеси с жал ос и масла. За десять дней мужчина должен был вылечиться. Интересно только, как доставали из ос жала?

3. Электрические ремни

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В начале XIX века популярными стали медицинские электрические пояса. Мужчина повязывал пояс вокруг талии, а затем помещал еще одну насадку на гениталии и пускал ток.

4. Сперма животных

В начале XIX века французский врач Чарльз Эдуард Браун-Секвард предположил, что инъекция спермы животных может вылечить импотенцию. В возрасте 72 лет он ввел себе экстракт яичек собак и морских свинок. Многие из его коллег-медиков решили протестировать лечение и на своих пациентах.

5. Подогреватель предстательной железы

С помощью этого устройства "лечили" с начала прошлого века. Один его конец подключался к розетке, а другой – к простате. Затем лампочка загоралась и тепло шло к предстательной железе "стимулировать мозг брюшной полости".

6. Лечение импотенции с помощью тока

В первые годы после изобретения тока, его стали применять для лечения импотенции. Больного прикрепляли к кровати специальными ремнями и пускали ток. Предполагалось, что после этого у мужчины будет не только отличная эрекция, но и большой половой орган.

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