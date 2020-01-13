6 способов облегчить воздействие стресса на кожу

Все проблемы сказываются на внешности. Среди них – стресс, который негативно влияет не только на настроение и самочувствие человека, а и на состояние кожи. Читайте в материале Здоровье 24 рекомендации, как можно уменьшить влияние стресса на кожу

Так, нервность и стресс усугубляют проблемы с кожей и вызывают старение. К примеру, может усилиться псориаз или экзема, появиться сухость, покраснение кожи и акне, расшириться кровеносные сосуды.

Читайте также: Как ухаживать за кожей лица в самолете: подсказки дерматолога

Также некоторые люди, увидев ухудшение внешнего состояния кожи, переживают за свой вид, и это лишь усиливает стрессовое напряжение. Предлагаем просмотреть список рекомендаций, которые помогут облегчить влияние стресса на кожу.

Уход за кожей

Ни в коем случае нельзя пренебрегать кожей. Даже, если вы устали или напряжены, стоит помнить о процедурах по уходу за кожей лица и тела. К примеру, не ложиться спать с макияжем, или выходить на улицу без SPF-защиты.



Советы, как облегчить влияние стресса на кожу / Unsplash

Спорт

Займитесь регулярными физическими упражнениями. Это прекрасно влияет и на кожу, и на тело. Если нет возможности посещать спортзал, фитнес-центры, танцевальные кружки и т. д., в интернете есть немало рекомендаций по упражнениям, которые можно делать в домашних условиях.

Время для себя

Любите себя и попробуйте даже с нагруженным графиком всегда находить время для того, что вам нравится – прочитайте книгу, примите ванну, выйдите на прогулку и тому подобное. Не стоит путать это с ленью. Если вы хотите полежать в постели за просмотром "Нетфликса" - сделайте это и отдохните от того, что вызывает стресс.

Сон

Для лучшего самочувствия нужно иметь здоровый сон. Конечно, если вы пережили нервный день, то ночью вряд ли сразу можно заснуть без лишних мыслей. Попробуйте включить успокаивающую музыку, подумайте о вещах, которые вызывают положительные эмоции и прочее.

Откровенный разговор

Иногда разговор с близким человеком помогает больше, чем любые другие рекомендации. Главное правило – не замыкаться в себе и своих проблемах.

Путешествие

Спланируйте провести выходные в другом городе или заграницей. Новые положительные эмоции и изменения уменьшат уровень стресса и, соответственно, улучшат внешний вид.



Советы, как облегчить влияние стресса на кожу / Unsplash

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.