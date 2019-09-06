В Индии 74-летняя женщина родила девочек-двойняшек после почти шестидесяти лет безуспешных попыток забеременеть.

В индийском штате Андхра-Прадеш 74-летняя Ерраматти впервые стала мамой, пишет Daily Mail.

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Женщина забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). И роженица и дети чувствуют себя хорошо.

Ерраматти с мужем Раджа Рао женаты уже 57 лет, за это время все попытки забеременеть были неудачными. А тридцать лет назад у женщины началась менопауза.

ЭКО – как проходит этот процесс Суть процедуры ЭКО заключается в оплодотворении яйцеклетки вне организма. Яйцеклетки оплодотворяют сперматозоидами в лабораторных условиях. Далее их культивируют на специальных средах. Полученный эмбрион переносят в полость матки. Там со временем происходит его дальнейшее естественное развитие, которое заканчивается рождением ребенка.

В 2018 году Ерраматти узнала о том, что в их штате 55-летняя женщина забеременела путем ЭКО. Она обратилась в клинику репродуктивного здоровья.



Женщина забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения

И процесс оплодотворения, и вынашивание малыша проходили хорошо. С точки зрения медицины, женщина была готова к зачатию. Но поскольку у женщины наступила менопауза и у нее не было яйцеклетки, то ее получили от другого донора. После чего яйцеклетку оплодотворили спермой мужа Раджа Рао.



Ерраматти с мужем Раджа Рао

Девочки родились путем кесарева сечения. Мать и дети здоровы и не имеют никаких осложнений. Кормить детей женщина не сможет, поэтому молоко новорожденным предоставят из донорского банка

Когда Мангаямма подтвердит свой возраст документально, она станет самой пожилой женщиной, которой удалось родить. Текущий рекорд принадлежит испанке Марии дель Кармен Бусада де Лари (Maria del Carmen Bousada de Lara), которая стала матерью двойняшек в 66 лет.

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