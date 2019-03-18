7 фраз, после которых стоит сменить врача

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7 фраз, после которых стоит сменить врача
7 фраз, после которых стоит сменить врача / chicagotribune.com

Об уровне квалифицированности медика свидетельствует не только его образование, но и назначенные препараты и слова, которые он говорит пациентам.

Врач Эдзард Эрнст назвал фразы, после которых нужно менять врача.

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1. "Лечить нужно глубинную причину заболевания"

Если ваш врач убежден, что истинную причину болезни знают только посвященные врачи, убегайте от него. Само собой, причина эта будет где-то в области тонких материй, справиться с ней можно будет только с помощью соответствующих лекарств и приборов.

2. "Натуральное – полезно"

Сторонники альтернативной медицины часто говорят, что они используют силы природы или противостоят болезням естественным образом. При этом химические вещества вредны.

Оберіть іншого лікаря, якщо вам кажуть, що лише натуральне корисно

Выберите другого врача, если вам говорят, что только натуральное полезно

3. "Жизненная энергия, энерго-информационное влияние, информационные поля"

Всего этого не существует. Их невозможно определить, изучить, описать, воспроизвести и уж тем более использовать в терапевтических целях. Ультразвук можно. Рентгеновское излучение тоже.

4. "Не все могут понять"

Такую фразу иногда выпускают из уст и научно-медицинские доктора, иногда и с нескрываемым высокомерием. Но чаще все-таки такое приходится слышать от сторонников альтернативной медицины. Для гомеопатии не требуется знания, там нужна вера. Гомеопатия не относятся к доказательной медицине.

5. "У вас упал иммунитет, его нужно поднимать"

Иммунитет не снижается при ОРВИ, кишечных инфекциях, глистах, прорезывании зубов, атопическом дерматите, вакцинации. Только ВИЧ дает длительный иммунодефицит, а корь — временный иммунодефицит.

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Не довіряйте лікарям, які кажуть, що вам потрібно підіймати імунітет після ГРВІ

Не доверяйте врачам, которые говорят, что вам нужно поднимать иммунитет после ОРВИ

6. "Фармкомпаниям не выгодно, они скрывают эту информацию"

На самом же деле фармкомпании не имеют никаких секретных рецептов лекарств и препаратов "от всего" они не скрывают. И для себя, а также для избранных богатых людей ничего не придерживают.

7. "Даже Нобелевский лауреат (академик, профессор) выступает в поддержку этой идеи, методики или лекарства"

Классический прием с апелляцией к авторитету. Но вы не обязаны ему верить. Всегда нужно проверять информацию. Даже Нобелевские лауреаты могут ошибаться.

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Теги: Лечение Новости Здоровье Здоровье Медицина
Источник: 24 Канал
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