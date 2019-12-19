7-летняя девочка спасла маму благодаря YouTube

Семилетняя девочка спасла свою мать после эпилептического приступа, потому что часто смотрела познавательные ролики на ютуб.

Семилетняя девочка сделала экстренную СЛР (сердечно-легочную реанимацию) для своей матери. Как 7-летний ребенок может об этом знать? Дело в том, что она любит смотреть ролики на ютуб, и однажды увидела как следует помочь человеку, потерявшему сознание, пишет The Daily Mail.

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Как девочка смогла помочь?

Джессика смотрела телевизор, когда увидела, как ее 32-летняя мать Бекки Грин упала на пол в их доме в Престоне. Школьница схватила стакан с водой, и вылила его в лицо мамы, чтобы "попытаться разбудить", затем сделала сердечно-легочную реанимацию.

Инцидент произошел в 9:30 утра 26 ноября, после того, как Бекки отвела своего десятилетнего сына в школу и вернулась домой, где была Джессика, потому что болела.



Девочка сделала сердечно-легочную реанимацию для своей мамы \ dailymail.co.ru

Я включила рождественский фильм, чтобы Джессика почувствовала себя лучше, и последнее, что я помню, это то, что поставила ей чашку чая, а потом потеряла сознание. Когда я проснулась, медработники были здесь, и моя маленькая девочка была в истерике,

– рассказала Бекки.

Почему случился приступ?

После того, как Бекки доставили в ближайшую больницу в Престоне, она прошла ряд тестов. Через неделю ей поставили диагноз "эпилепсия".

В последующие дни после приступа Джессика болела в течение нескольких дней, что по словам врачей, было вероятно симптомом посттравматического стресса, который вызвал приступ ее матери.

После возвращения в школу ей присудили награду за храбрость, и Бекки говорит, что ее дочь теперь стремится помогать другим и хочет в будущем стать врачом или медсестрой.

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