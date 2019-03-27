7 мифов о вагине, которые разрушают сексуальную жизнь

Знание особенностей женской анатомии и физиологии поможет разобраться женщинам и их партнерам и партнершам, как сделать секс безопасным, сохранить здоровье после бурной ночи, достичь оргазма и спать спокойно.

Что такое девственная плева, каково строение влагалища, его размеры, какие механизмы женского возбуждения и причины оргазма?

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1. Девственная плева закрывает вход во влагалище.

По своей структуре девственная плева бывает разной (толстая, тонкая) и имеет отверстия (ведь менструальная кровь должна как-то выходить). По эластичности: эластичная и не совсем. Это все и влияет на то, будет ли кровь при первом половом акте или нет. Статистика говорит о том, что практически у 40% девушек крови не бывает. Окончательно девственная плева разрывается при родах.

2. Все взрослые женщины могут заниматься сексом.

Есть заболевание вагинизм – непроизвольный спазм мышц, запирающих вход во влагалище, в результате которого проникновение становится невозможным или затруднительным.

Вагинизмом страдает каждая шестая женщина. У одних спазм мышц промежности возникает при одной мысли о сексе, у других при реальной угрозе проникновения. Таких женщин объединяет одно: подсознательное неприятие и отвращение к сексу и наличие какой-то психологической травмы.

3. Сухость – отсутствие возбуждения.

Так, преимущественно выделения влагалища – признак возбуждения, но бывают заболевания, при которых уменшается количество секрета. Это может быть результатом инфекции, воспаления влагалища, применения агрессивных средств личной гигиены, спринцеваний, лечения вагинальными препаратами, использование спермицидов.

4. Боль во время секса – норма.

Даже если она не сильная – это не норма, а конкретная медицинская проблема. Несомненно, секс должен вызывать только приятные ощущения. Боль во время полового акта терпеть нельзя. Это прямой путь к осложнениям. Появилась боль, повторилась – к врачу, чтобы решить проблему в корне.

5. Вагина растягивается из-за обилия секса.

Это неправда: при возбуждены женские половые органы увеличиваются в размерах из-за притока крови, а эластичность помогает им вернуться к прежнему размеру в покое. Так же, как и у мужчин эрекция не "растягивает" пенис и не превращает его в дряблую тряпочку из-за большого количества секса.



Вагина не увеличивается от большого количества партнеров

6. Отсутствие удовольствия из-за короткого члена.

Влагалище среднестатистической женщины имеет глубину 9-10 сантеметрив. Этого вполне достаточно, чтобы в нем "удобно разместился" стандартный половой член длиной 13-14 сантиметров. Члены большого размера у многих женщин вызывают дискомфорт во время секса.

Удовлетворение женщины никак не зависит от длины полового члена. Важнее ощущение наполненности влагалища, которое возникает при раздражении его рецепторов. А поскольку рецепторы в основном сосредоточены в 1-3 см от входа во влагалище, можно предположить, что раздражать все, что дальше и глубже, не имеет смысла.

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7. Точки G, A, U.

Большинство женщин не способны испытывать оргазм только при вагинальной стимуляции. На самом деле слизистая влагалища практически лишена чувствительности. Влияние пенисом только на эти зоны недостаточно для достижения оргазма. Необходимы дополнительные стимулы.

Самая чувствительная зона половых органов – клитор. С точки зрения анатомии клитор – женский аналог полового члена. Как и пенис, он имеет головку, но при этом количество нервных окончаний в нем вдвое больше, чем у мужского органа, а функция всего одна -сексуальне удовольствие.

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