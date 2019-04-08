7 правил, которые сохранят вам здоровье

В Минздраве составили перечень действий, без которых не обойтись человеку в современном мире, если он хочет быть здоровым.

Эти правила помогут вам проверить себя или же напомнить, что именно надо "подтянуть", чтобы лучше заботиться о себе и близких, написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Читайте также: Как выявить рак на ранних стадиях: календарь обследований

1. Питание

Запланировали ли вы к своему сегодняшнему рациону 5 овощей и фруктов? Ели ли на этой неделе рыбу, хотя бы 2 раза? Ели ли достаточно яиц? А молочные и ферментированные продукты?

В современном темпе жизни придерживаться здоровой диеты непросто, но крайне необходимо, если хотите уменьшить риски заболеть сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом 2 типа и некоторыми видами рака.

Чтобы жить долго и здорово, уменьшите в рационе, по крайней мере, булочки, сахар, соль и колбасу. Не забывайте пить воду!

2. Физическая активность

Сиденье-новое курение, слышали такое выражение? Вред от чрезмерного сидения – чем мы все грешим время от времени – подтверждает большое количество исследований.

Когда мы много сидим и при этом не двигаемся, организм буквально "выключается". Замедляется обмен веществ, что влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости.

Все это вместе имеет негативные последствия для здоровья – от появления избыточного веса до серьезных болезней внутренних органов.

3. Отказ от вредных привычек

Вы же знаете, что безопасной дозы алкоголя не существует? А люди, которые курят сигареты, в 15-30 раз чаще получают рак легких или умирают от этой болезни, чем люди, которые не курят. Просто решитесь отказаться от этого, потому что вы того достойны.

4. Вакцинация

Даже здоровое питание, спорт и отсутствие вредных привычек не убережет от инфекционных болезней, если у вас нет к ним иммунитета. Для этого существует вакцинация.

По данным ВОЗ вакцинация предотвращает от 2 до 3 миллионов смертей ежегодно. Еще 1,5 миллионов смертей можно было бы избежать, если улучшить охват вакцинацией.

Прививки нужны и детям, и взрослым.

Вакцины, входящие в национальный календарь прививок, обязательно надо делать в Украине. Они закупаются за средства налогоплательщиков и предоставляются безвозмездно.

5. Профилактические обследования

Это как правила гигиены – нельзя не соблюдать в цивилизованном мире.

80% смертей в Украине вызывают заболевания, которые вызывает образ жизни человека и позднее начало лечения. Это рак, диабет и сердечно-сосудистые болезни. Регулярные осмотры у вашего врача – один из способов защитить себя и свою семью.

Физическая активность – важный фактор здоровой жизни

6. Выбрать своего врача

Более 27 миллионов украинцев уже выбрали своих врачей. Если вы еще не имеете своего врача (терапевта, педиатра или семейного врача) – выберите его. Это ваша гарантия квалифицированной консультации по большинству вопросов, касающихся здоровья.

Найти семейного врача, ближайшую амбулаторию к работе или дому, можно с помощью электронной карты.

Выбирайте врачей и потом, каждый раз как будет возникать желание загуглити диагноз или посоветоваться со знакомыми – записывайтесь на прием к специалисту.

7. Знать свои права в системе здравоохранения

Это тоже элемент здорового образа жизни и способ сделать здоровее всю медицинскую систему.

Трансформируем здравоохранение, чтобы случаи нарушения прав человека не допускались или же отслеживались более эффективно и никто не мог избежать ответственности за свои действия. В этих изменениях нам очень поможет, если каждый гражданин будет активным в защите своих упражнений.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.