7 признаков, что у вас на карантине появились проблемы с алкоголем

Режим общей самоизоляции для многих людей сопровождается стрессом и страхом перед будущим, страхом потерять работу. Некоторые справляются с этими проблемами с помощью алкоголя.

Эксперты портала The Conversation перечислили 7 признаков того, что вам пора пересмотреть свое отношение к алкоголю на карантине.

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7 признаков, что вы много пьете на карантине

1. Вам хочется выпить, когда вы чувствуете скуку, стресс или одиночество

Специалисты утверждают, что в случае, когда алкоголь используют, как средство справиться с каким-то негативным чувством или заглушить его, то обычно объемы выпитого растут.

2. У вас появились проблемы со сном

Алкоголь хотя и дает ощущение расслабленности, но в целом он плохо отражается на психическое состоянии и нарушает сон. Если в режиме самоизоляции вы стали больше пить и хуже спать, то, скорее всего, эти два явления связаны между собой.

3. Вы не справляетесь с основными ежедневными обязанностями

Если из-за тяжелого похмелья вы не сделали какую-то важную работу или оказались не в состоянии приготовить детям завтрак – это плохой признак. Если алкоголь начинает вмешиваться в вашу жизнь, то вам пора завязывать.

4. Вы стали вести себя агрессивно

Вы замечаете, что становитесь агрессивным и склонным к насилию после выпивки? Эксперты говорят, что это явный признак проблем с алкогольными напитками.

5. Вы перестали пьянеть

Если вы заметили, что вам нужно больше спиртного, чтобы опьянеть, это свидетельствуют о том, что у вас развивается толерантность. Это ранний признак алкоголизма.

6. Регулярно пьете в одиночестве

Самостоятельное употребление алкоголя чаще встречается среди людей, которые зависят от алкоголя.

7. Обеспокоенность со стороны других

Если близкие вам люди начинают комментировать, сколько вы пьете, или выражают беспокойство, что вы употребляете слишком много, это может быть одним из ранних признаков проблемы.

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