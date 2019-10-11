7 признаков которые указывают, что вы во взаимосвязанных отношениях

Отношения пары – это всегда сложное понятие, идеальной модели не существует, стандартных рекомендаций тоже, главным показателем того, что отношения хорошие – оба партнера счастливы. Однако, часто пара находится в зависимости друг от друга, так вот такие отношения – точно не счастливы.

Психолог Маргарет Пол отмечает, что основной показатель, на который стоит ориентироваться – это ваши личные чувства, если вы чувствуете, что зависите от другого человека в собственном ощущении ценности, или вы прибегаете к манипуляциям для того, чтобы получить одобрение или любовь.

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В частности, если вы перетаскиваете на себя ответственность за чувства вашего партнера и объясняете это тем, что вы заботитесь о нем, то это ничто иное, как контроль и способ получить его любовь и одобрение.

Иногда партнеры могут быть наоборот очень требовательными. Как правило, в созависимых отношениях у партнеров разные роли: один принимает (чувствует себя опустошенным, недовольным, требует внимания и часто сравнивает себя с другими), а второй – отдает (это некий перфекционист, которому важно почувствовать свою нужность, но при этом, страдает).

Семь признаков созависимых отношений:

1. Вы не чувствуете себя в отношениях.

У вас нет привязанности к партнеру и вам не весело вместе.

2. Вы часто стрессуете рядом с партнером. А в компании других людей – вам намного спокойнее.

3. Вы часто ссоритесь и думаете, что отношения наладятся только тогда, когда другой изменится.

4. Не чувствуете развития и понимания что погрязли в отношениях.

Вы часто допускаете, что в отношениях с другим партнером – могло быть лучше.

5. Внимательны к чувствам партнера, при этом не обращаете внимания на собственные. Часто вы вообще не понимаете, что чувствуете.

6. Часто ведете себя так, чтобы получить одобрение партнера.

7. В своих ощущениях и переживаниях обвиняете партнера и не берете ответственность на себя.

Психолог добавляет, что если вы чувствуете, что находитесь в созависимых отношениях, не спешите обвинять партнера, оцените то, как вы относитесь к партнеру.

Ведь, вы не можете контролировать своего партнера, но вы вполне в состоянии контролировать себя.

Учитесь любить себя и определять свою ценность. И не пытайтесь делать то, что не в ваших силах.

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