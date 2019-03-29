7 продуктов, которые можно есть сколько угодно и не толстеть

220 Читати новину українською
Какие продукты можно есть сколько угодно и не толстеть
Какие продукты можно есть сколько угодно и не толстеть / unsplash.com

Чтобы не набрать лишние килограммы, диетологи советуют ограничить употребление определенной еды или вообще отказаться от нее. Но существуют продукты, которые можно есть много и не беспокоиться за свою фигуру.

Диетолог Андрей Маковецкий рассказал, что именно можно есть без ограничения.

Читайте также: Действительно ли вредны усилители вкуса и запаха: объясняет Супрун

1. Руккола

Можете забыть о безвкусной зелени! Салат из рукколы – хороший вариант гарнира! Две чашки рукколы содержат всего 10 калорий, поэтому ею можно, например, смело заменить хлеб.

2. Черника

Чернику можно назвать универсальным продуктом, чтобы перекусить. Всего 85 калорий на чашку, она богата витаминами и микроэлементами. Чернику можно добавлять в смузи и йогурт, или же сделать из нее мороженое.

3. Эдамам

Эти бобы могут продаваться как свежими, так и замороженными, в очищенном виде и вместе с "скорлупой". Их стоит попробовать и сделать частью своего рациона. Чашка эдамамов содержит 130 калорий. Бобы можно использовать и как пикантную добавку к блюдам, и как самостоятельную закуску.

Едамам
Эдамам

4. Яичный белок

Яичного белка можно есть столько, сколько захочется, ведь в одном белке целых 4 грамма протеина и всего 17 калорий. Вы можете употреблять белки как отдельно, так и вместе с желтками, ведь в желтках содержится множество микроэлементов (правда, и дополнительные калории тоже).

5. Апельсины

Ни в коем случае не делайте из апельсинов сок: мякоть – это самое полезное, что есть у этого фрукта. Ежедневное употребление апельсинов не только покрывает суточную дозу витамина С, но также насыщает организм другими микроэлементами, например, фолиевой кислотой, калием и витамином В1. В одном среднем апельсине содержится примерно 60 калорий, а клетчатка позволит вам оставаться сытыми до следующего приема пищи.

6. Сладкий картофель (батат)

Этот, казалось бы, ничем не примечательный корнеплод – одно из самых полезных растений на планете. Он чрезвычайно богат бета-каротином и витамином А. Одна средняя картофелина содержит около 112 калорий. Поскольку этот корнеплод очень сытный, одной картофелины вам будет достаточно.

Батат
Батат

7. Горох сахарный

Горох сахарный имеет натуральный сладковатый вкус. Одна чашка этого гороха содержит 35 калорий и 2 грамма клетчатки и протеина.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
"Только Зеленский": российские актеры Охлобыстин и Пореченков записали провокационное видео
сегодня
2041
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выявить рак на ранних стадиях: календарь обследований
28 марта 21:41 Как выявить рак на ранних стадиях: календарь обследований
299
Как уберечь психическое здоровье во время выборов
28 марта 16:50 Как уберечь психическое здоровье во время выборов
Олександр Бевза 164
Сколько украинцев умирают от рака: страшная статистика
28 марта 14:27 Сколько украинцев умирают от рака: страшная статистика
275
Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
24 марта 10:48 Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
Ірина Полицька 4305
Где в мире легализована марихуана: инфографика
21 марта 18:47 Где в мире легализована марихуана: инфографика
Олена Булан 3659
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук