7 продуктов, которые можно есть сколько угодно и не толстеть

Чтобы не набрать лишние килограммы, диетологи советуют ограничить употребление определенной еды или вообще отказаться от нее. Но существуют продукты, которые можно есть много и не беспокоиться за свою фигуру.

Диетолог Андрей Маковецкий рассказал, что именно можно есть без ограничения.

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1. Руккола

Можете забыть о безвкусной зелени! Салат из рукколы – хороший вариант гарнира! Две чашки рукколы содержат всего 10 калорий, поэтому ею можно, например, смело заменить хлеб.

2. Черника

Чернику можно назвать универсальным продуктом, чтобы перекусить. Всего 85 калорий на чашку, она богата витаминами и микроэлементами. Чернику можно добавлять в смузи и йогурт, или же сделать из нее мороженое.

3. Эдамам

Эти бобы могут продаваться как свежими, так и замороженными, в очищенном виде и вместе с "скорлупой". Их стоит попробовать и сделать частью своего рациона. Чашка эдамамов содержит 130 калорий. Бобы можно использовать и как пикантную добавку к блюдам, и как самостоятельную закуску.



Эдамам

4. Яичный белок

Яичного белка можно есть столько, сколько захочется, ведь в одном белке целых 4 грамма протеина и всего 17 калорий. Вы можете употреблять белки как отдельно, так и вместе с желтками, ведь в желтках содержится множество микроэлементов (правда, и дополнительные калории тоже).

5. Апельсины

Ни в коем случае не делайте из апельсинов сок: мякоть – это самое полезное, что есть у этого фрукта. Ежедневное употребление апельсинов не только покрывает суточную дозу витамина С, но также насыщает организм другими микроэлементами, например, фолиевой кислотой, калием и витамином В1. В одном среднем апельсине содержится примерно 60 калорий, а клетчатка позволит вам оставаться сытыми до следующего приема пищи.

6. Сладкий картофель (батат)

Этот, казалось бы, ничем не примечательный корнеплод – одно из самых полезных растений на планете. Он чрезвычайно богат бета-каротином и витамином А. Одна средняя картофелина содержит около 112 калорий. Поскольку этот корнеплод очень сытный, одной картофелины вам будет достаточно.



Батат

7. Горох сахарный

Горох сахарный имеет натуральный сладковатый вкус. Одна чашка этого гороха содержит 35 калорий и 2 грамма клетчатки и протеина.

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