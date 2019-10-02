7 продуктов, которые нельзя употреблять с лекарствами

Продукты могут негативно влиять на действие лекарств. Некоторые из них значительно усиливают их эффективность, а другие наоборот – ослабляют.

Существуют продукты, которые так сильно влияют на действие препаратов, что могут сделать лечение полностью неэффективным.

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1. Грейпфрут

Этот фрукт бесспорно самый худший среди продуктов, когда дело доходит до приема лекарств. Компоненты грейпфрутового сока взаимодействуют с ферментами печени и кишечника, из-за чего препараты всасываются и метаболизируются в организме не так, как задумали производители.

Какие лекарства нельзя сочетать: "Ксанакс", эритромицин, "Кларитин", лозартан, карбамазепин, "Виагра", теофиллин.



Грейпфрут усиливает действие многих лекарств

2. Капуста

Если у вас есть риск тромбоза, то капустняк и голубцы лучше отдать врагу. Все дело в том, что в капусте много витамина К. В обычных ситуациях это скорее плюс, но если вам назначили лекарства, разжижающие кровь, все наоборот. Такие препараты называются антикоагулянтами, они противопоказаны людям с высоким риском образования тромбов в сосудах. Например, тем, кто уже пережил инфаркт или инсульт. Кроме капусты, людям на антикоагулянтах следует быть осторожными с брокколи, петрушкой и шпинатом – в них тоже много витамина К.

Какие лекарства нельзя сочетать: варфарин, дикумарин и другие антикоагулянты.

3. Клюквенный сок

Клюква и сок из нее считаются эффективным народным средством от цистита. В реальности доказательств его эффективности при воспалении мочевого пузыря нет. При этом врачи предостерегают пациентов, принимающих антикоагулянты, от частого употребления клюквы. Считается, что она замедляет всасывание препарата.

Какие лекарства нельзя сочетать: варфарин.



Клюква нарушает всасывание антикоагулянтов

4. Кола

Кола значительно увеличивает скорость всасывания популярного обезболивающего и жаропонижающего ибупрофена. Если запиваете его колой вместо воды – уменьшайте дозу лекарства, иначе есть риск передозировки.

Какие лекарства нельзя сочетать: ибупрофен.

5. Молоко

Вы наверняка слышали, что во время лечения антибиотиками нельзя пить алкоголь. Это наполовину миф. В реальности куда опаснее сочетать их с молоком и молочными продуктами. Они – источник кальция и магния, ионы которых связываются с антибиотиками и препятствуют их всасыванию в кишечнике. Такое происходит, даже если вы пьете кофе или чай с молоком в дни, когда лечите инфекцию.

Какие лекарства нельзя сочетать: антибиотики.

6. Алкоголь

Но насчет алкоголя тоже лучше не расслабляться. Любые спиртные напитки усиливают побочные эффекты препаратов из группы бронходилататоров, которые часто назначаются больным с астмой и обструктивными заболеваниями легких. Кроме того, алкоголь лучше не принимать вместе с нестероидными противовоспалительными средствами – это усилит раздражение желудка. Ну и про антибиотики: некоторые противомикробные препараты действительно требуют трезвости.

Какие лекарства нельзя сочетать: теофиллин, альбутерол, адреналин, аспирине, цефотетан, эритромицин, цефамандол, цефоперазон, хлорамфеникол, гризеофульвин, изониазид, метронілназол, нітрофурантоїн, сульфаметоксазол, сульфаквазол, линезолид, доксициклин.

Лук уменьшает уровень сахара в крови

7. Жареный лук

Жареный лук тоже может взаимодействовать с лекарствами. В частности, она снижает уровень сахара в крови (что может усилить эффект препаратов для лечения диабета) и замедляет свертывание крови (усиливает эффект антикоагулянтов и антиагрегантов). Так что лучше не налегать на блюда с луком в сковородке. Или заранее обсудить рацион с врачом.

Какие лекарства нельзя сочетать: инсулин, глимеперид, "Плавикс", диклофенак, напроксен, гепарин, варфарин.

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