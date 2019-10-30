7 самых распространенных проблем со зрением

По данным ВОЗ, в мире примерно 1,3 миллиарда людей с нарушениями зрения, 36 миллионов из которых страдают слепотой. Хорошая новость в том, что примерно 80% всех нарушений зрения можно предотвратить.

Подавляющее большинство людей с нарушениями зрения старше 50 лет, сообщает Постнаука.

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Рефракционные нарушения – это нарушения оптической системы глаза, сюда входят дальнозоркость, близорукость, астигматизм и "старческое зрение".

Близорукость (миопия) возникает тогда, когда преломление света чрезмерное, изображение фокусируется перед сетчаткой глаза. Из-за этого человек очень хорошо видит все вблизи и очень плохо – далеко. Это нарушение зрения является одним из самых распространенных в мире – в 2015-2016 годах на Земле было зафиксировано около 2 миллиардов людей с этим заболеванием. Дальнозоркость (гиперопия) происходит тогда, когда преломляющией способности хрусталика недостаточно, из-за чего изображение фокусируется позади сетчатки. Близкие предметы человек видит размытыми, а дальние четкими. Астигматизм – это когда сила оптической системы глаза во взаимно перпендикулярных осях неодинакова. Световые лучи не сходятся в одной точке на сетчатке, и изображение получается размытым. Также распространена такая аномалия, как пресбиопия, как ее еще называют – "старческое зрение". При этой болезни человек не может рассмотреть мелкий шрифт или маленькие предметы на близком расстоянии.

Дальнозоркость и близорукость

Макулярная дегенерация – это когда клетки пигментного эпителия сетчатки погибают, лишний белок не выбрасывается и клетки фоторецепторов погибают.

В мире примерно 50-60% населения страдает от этой болезни. Обычно это явление начинается после 60 лет и называется возрастной макулодистрофией.

Глаукома – группа глазных заболеваний, которые обычно сопровождаются высоким внутриглазным давлением.

Во время глаукомы зрительный нерв атрофируется, что может привести не только к падению зрения, но и к слепоте.

Существуют две основные категории глаукомы: открытоугольная и закрытоугольная. Открытоугольная глаукома – хроническая болезнь, которая медленно прогрессирует, а человек не замечает ухудшение зрения вплоть до проявления тяжелых последствий. Это наиболее распространенная форма болезни. Закрытоугольная глаукома возникает внезапно и прогрессирует быстро, однако ощутимый дискомфорт дает возможность пациентам обратиться за помощью до того, как зрение окончательно упадет.

Катаракта – помутнение хрусталика, которое вызывает расстройства зрения и может привести к его потере.

Эта болезнь может быть врожденной или возникнуть в любом возрасте. К счастью, сейчас есть методы, которые позволяют с легкостью заменить хрусталик.

Косоглазие (страбизм) – это когда зрительные оси отклонены от направления на объект.

Существует множество видов косоглазия: горизонтальная, когда оси просто сходятся или расходятся, или вертикальная – с отклонением вверх или вниз. Также есть монокулярное косоглазие, когда косит только один конкретный глаз, или альтернирующее – когда человек смотрит то правым, то левым глазом по очереди, используя оба.



Самые распространенные проблемы со зрением

Диабетическая ретинопатия – это серьезная патология сетчатки, вызванная сахарным диабетом. Зрение ухудшается на фоне прогрессирующего сахарного диабета.

Около 50% пациентов с сахарным диабетом имеют диабетическую ретинопатию.

Дальтонизм – это неспособность различать цвета. Она может быть как врожденной, так и приобретенной.

В течение жизни дальтонизм может возникнуть из-за травмы глаза, возрастных изменений или помутнения хрусталика.

Существует множество форм дальтонизма, однако самой распространенной является дейтеранопия – когда зеленый спектр и оттенки красного не воспринимаются, и их заменяют синие и желтые спектры. Реже встречаются случаи, когда человек видит мир черно-белым.

Врожденный дальтонизм невозможно вылечить, но есть специальные очки, которые предоставляют акценты конкретным цветам и человек имеет возможность видеть мир в полной палитре.

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