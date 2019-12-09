7 симптомов, что вы пьете слишком много чая

Чай любимый напиток многих, а в холодное время года чашка зеленого или черного чая является прекрасным способом согреться. Чай имеет много полезных свойств, но важно, чтобы его потребление было умеренным.

Если вы пьете больше 3-4 чашек в течении дня, то есть 710-950 мл, чай может давать обратный эффект и пагубно влиять на человеческий организм, отмечает издание Healthline и выделяет симптомы, которые могут указывать, что с чаем вам стоит быть осторожнее.

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1. Хуже усваивается железо

Чай является богатым источником танинов. Они могут в определенных продуктах связываться с железом, и тогда ваш пищеварительный тракт не может его усвоить.

Недостаток железа – один из самых распространенных дефицитов необходимых веществ организма. Если у вас низкий уровень железа, чрезмерное потребление чая может ухудшить ваше состояние.

Исследование показывает, что танины в чае особенно препятствуют усвоению железа из растительных источников, чем из животных.

То есть, веганам и вегетарианцам следует внимательнее следить за тем, сколько чая они потребляют.

Количество танинов в чае может отличаться в зависимости от типа чая и способа его приготовления.

Безопасный объем для большинства людей – 710 мл.



В листьях чая содержатся танины

2. Увеличивается тревожность, стресс

Листья чая содержат кофеин. Чрезмерное потребление кофеина из чая или другого источника, может привести к ощущениям тревожности и беспокойства.

Стандартная чашка чая (240 мл) содержит около 11-61 мг кофеина, в зависимости от вида и метода приготовления.

Черный чай имеет больше кофеина, чем зеленый или белый. И чем дольше вы его настаиваете, тем больше там кофеина.

Дозы кофеина до 200 мг в день не должны существенно влиять на чувство тревоги у большинства людей. Но иногда люди подвержены воздействию кофеина.

3. У вас плохой сон

Опять же, из-за того, что чай содержит кофеин, чрезмерное его потребление может повлиять на цикл сна. Исследование показывает, что кофеин может подавлять выработку мелатонина. Мелатонин – гормон, который отвечает за механизм сна. Следовательно, качество сна – хуже.

4. Ощущение тошноты

Некоторые компоненты чая могут вызвать тошноту, особенно если пить очень много чая натощак. Танины в листьях чая делают вкус чая несколько горьким.

Терпкость раздражает пищеварительные ткани, что вызывает симптомы вроде боли в животе или тошноты.

У кого-то подобные состояния наблюдаются после 1-2 чашек, а кто-то может выпить более 5 чашек – и чувствовать себя хорошо. А все потому, что мы по-разному реагируем на тот или иной пищевой продукт.

Чтобы несколько уменьшить негативное влияние чая на организм, можно добавлять в чай ​​молоко.



Чтобы уменьшить влияние кофеина, добавьте в чай молоко

5. Изжога

Кофеин также может вызывать ощущение жжения и усиливать симптомы кислотного рефлюкса.

Кофеин, вероятно, расслабляет сфинктер, разделяющий пищевод с желудком и позволяет кислой содержимого желудка легче попадать в пищевод.

Кофеин также может приводить к увеличению производства желудочной кислоты.

6. Головные боли

Если вы употребляете кофеин с перерывами, это может помочь облегчить головную боль, но если вы употребляете кофеин постоянно – может произойти обратный эффект.

Регулярное потребление кофеина из чая может вызвать периодические головные боли. Некоторые исследования показывают, что всего 100 мг кофеина может вызвать такой эффект. Однако, для каждого человека доза может быть разной.

7. Головокружение

Не очень распространенный побочный эффект. Однако, о нем тоже следует знать. Обычно головокружение возникает из-за большой дозы кофеина, 400-500 мг, это примерно 6-12 чашек чая.