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7 украинцев, которые летели с больной молдаванкой, вернулись в Украину

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В семи украинцев, которые летели одним рейсом с гражданкой Молдовы, не обнаружили симптомов во время прохождения границы.

Об этом сообщила Госпогранслужба, пишет Укринформ.

Читайте также: Украинцев поместили на карантин в Молдове: они были в самолете с женщиной, больной коронавирусом

Украинцам провели температурный скрининг на границе.

 
Спикер Госпогранслужбы Демченко
“Семь украинцев, которые находились в самолете вместе с гражданкой Молдовы, у которой обнаружили коронавирус, вернулись в Украину. Они вернулись через различные пункты пропуска с Молдовой. Во время прохождения границы был проведен температурный скрининг – температуры и других признаков заболевания не было”.

Он отметил, что украинцам объяснили, как действовать, если появятся симптомы, и посоветовали самоизолироваться. Также о них проинформировали представители МИНЗДРАВА.

Что известно об инциденте с больной коронавирусом молдаванкой?

Власти Молдовы отправила на карантин 45 пассажиров рейса Милан – Кишинев. Дело в том, что эти люди находились неподалеку с инфицированной коронавирусом женщиной. Среди них были украинцы.

Родственники женщины с коронавирусом, которая покинула больницу в Италии и самолетом добралась до Молдовы, говорят: она не знала о своем диагнозе. Итальянские медики вроде бы не подтвердили у нее Covid-19. Сейчас сын больной обвиняет врачей из Италии в халатности и просит помощи с лекарствами для матери.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Коронавирус в Италии: 463 человека умерли, количество больных возросло
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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Госпогранслужба Новости Здоровье Молдова Здоровье Лечение
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