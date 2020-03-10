7 украинцев, которые летели с больной молдаванкой, вернулись в Украину
В семи украинцев, которые летели одним рейсом с гражданкой Молдовы, не обнаружили симптомов во время прохождения границы.
Об этом сообщила Госпогранслужба, пишет Укринформ.
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Украинцам провели температурный скрининг на границе.
Он отметил, что украинцам объяснили, как действовать, если появятся симптомы, и посоветовали самоизолироваться. Также о них проинформировали представители МИНЗДРАВА.
Что известно об инциденте с больной коронавирусом молдаванкой?
Власти Молдовы отправила на карантин 45 пассажиров рейса Милан – Кишинев. Дело в том, что эти люди находились неподалеку с инфицированной коронавирусом женщиной. Среди них были украинцы.
Родственники женщины с коронавирусом, которая покинула больницу в Италии и самолетом добралась до Молдовы, говорят: она не знала о своем диагнозе. Итальянские медики вроде бы не подтвердили у нее Covid-19. Сейчас сын больной обвиняет врачей из Италии в халатности и просит помощи с лекарствами для матери.
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