7 украинцев, которые летели с больной молдаванкой, вернулись в Украину

В семи украинцев, которые летели одним рейсом с гражданкой Молдовы, не обнаружили симптомов во время прохождения границы.

Об этом сообщила Госпогранслужба, пишет Укринформ.

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Украинцам провели температурный скрининг на границе.

Спикер Госпогранслужбы Демченко “Семь украинцев, которые находились в самолете вместе с гражданкой Молдовы, у которой обнаружили коронавирус, вернулись в Украину. Они вернулись через различные пункты пропуска с Молдовой. Во время прохождения границы был проведен температурный скрининг – температуры и других признаков заболевания не было”.

Он отметил, что украинцам объяснили, как действовать, если появятся симптомы, и посоветовали самоизолироваться. Также о них проинформировали представители МИНЗДРАВА.

Что известно об инциденте с больной коронавирусом молдаванкой?

Власти Молдовы отправила на карантин 45 пассажиров рейса Милан – Кишинев. Дело в том, что эти люди находились неподалеку с инфицированной коронавирусом женщиной. Среди них были украинцы.

Родственники женщины с коронавирусом, которая покинула больницу в Италии и самолетом добралась до Молдовы, говорят: она не знала о своем диагнозе. Итальянские медики вроде бы не подтвердили у нее Covid-19. Сейчас сын больной обвиняет врачей из Италии в халатности и просит помощи с лекарствами для матери.

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