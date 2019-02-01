80-летний мужчина умер от осложнений гриппа

93 Читати новину українською
В Кропивницком 80-летний мужчина умер от осложнений гриппа
В Кропивницком 80-летний мужчина умер от осложнений гриппа / Фото из свободных источников

В Кропивницком от осложнений гриппа умер 80-летний мужчина. Это первый летальный случай от осложнения заболевания в области.

Известно, что мужчина не имел прививки от гриппа, пишет местный телеканал "Кировоград".

Читайте также: Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике

Заместитель директора областного лабораторного центра Надежда Оперчук отмечает, что у него диагностировали грипп A/Singapore (H3N2).

Мужчина поздно обратился за медицинской помощью – на 5 день болезни, когда развилась тяжелая форма пневмонии – двусторонняя пневмония. Он был из группы медицинского риска – у него была астма, болезнь печени.

 
Пневмония – что это?

Это острое инфекционное воспаление легких, которое локализуется прежде всего в воздушных пузырьках, которые называются альвеолы. У здорового человека альвеолы наполнены воздухом и нормально функционируют при дыхании. А у больного пневмонией в альвеолах накапливаются слизь и жидкость, которые вызывают боль при дыхании и ограничивают поступление кислорода.

Возбудителями пневмонии чаще всего бывают бактерии или вирусы, которые, как правило, передаются при непосредственном контакте с инфицированными людьми

Единственной защитой от гриппа является вакцинация.

Симптоми грипу
Симптомы гриппа

С начала эпидемического сезона в Украине от гриппа и ОРВИ умерло 29 человек.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Впервые показали тело Екатерины Гандзюк после того, как ее облили кислотой фото (18+)
сегодня
2869
Теги: Здоровье Медицина Грипп в Украине Новости Кропивницкого
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
4 февраля 18:30 Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
Олександр Бевза 121
Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
4 февраля 14:00 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 708
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
1 февраля 18:00 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 579
Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
29 января 16:00 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
277
Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
28 января 16:00 Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
371
Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
10 января 16:02 Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
Олександр Бевза 1424
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук