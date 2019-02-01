80-летний мужчина умер от осложнений гриппа
В Кропивницком от осложнений гриппа умер 80-летний мужчина. Это первый летальный случай от осложнения заболевания в области.
Известно, что мужчина не имел прививки от гриппа, пишет местный телеканал "Кировоград".
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Заместитель директора областного лабораторного центра Надежда Оперчук отмечает, что у него диагностировали грипп A/Singapore (H3N2).
Мужчина поздно обратился за медицинской помощью – на 5 день болезни, когда развилась тяжелая форма пневмонии – двусторонняя пневмония. Он был из группы медицинского риска – у него была астма, болезнь печени.
Это острое инфекционное воспаление легких, которое локализуется прежде всего в воздушных пузырьках, которые называются альвеолы. У здорового человека альвеолы наполнены воздухом и нормально функционируют при дыхании. А у больного пневмонией в альвеолах накапливаются слизь и жидкость, которые вызывают боль при дыхании и ограничивают поступление кислорода.
Возбудителями пневмонии чаще всего бывают бактерии или вирусы, которые, как правило, передаются при непосредственном контакте с инфицированными людьми
Единственной защитой от гриппа является вакцинация.
Симптомы гриппа
С начала эпидемического сезона в Украине от гриппа и ОРВИ умерло 29 человек.
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