8 фактов о пользе бульона

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Вся правда о пользе бульона / ihome.net.ua

Современные медицинские рекомендации должны базироваться на доказательности. Мясо, особенно красное – не самая полезная часть питания, но может ли бульон иметь какие-то полезные свойства?

О том, что польза бульона сильно преувеличена рассказала врач Наталья Павлюк.

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Действительно ли полезен костный бульон

  • Есть лишь небольшие исследования о том, что бульон может быть полезным при заложенности носа.
  • Исследований о том, что бульон может уменьшать воспаление – немного. Поэтому трудно воспринимать эту информацию за истину.
  • От боли в суставах бульон вряд поможет. Коллаген из пищи усваивается в желудочно-кишечном тракте и распадается на аминокислоты, а это значит, что он не идет в суставы. Помочь могут только аминокислоты, но и они разделяются на общественные нужды организма.
  • По той же причине для кожи бульон также малополезен.


Польза бульона: за и против

  • Существует недостаточно доказательств того, что желатин положительно влияет на пищеварение.
  • Синдрома дырявого кишечника в науке не существует, есть только повышенная проницаемость кишечной стенки – бульон вряд ли здесь поможет.
  • Подавляющему большинству взрослых людей не нужна детоксикация. А в костном бульоне могут содержаться даже тяжелые металлы, например, свинец.
  • В бульоне действительно есть белок, однако его значительно меньше, чем в мясе, бобовых, орехах и других белковых продуктах.
  • На построение костей бульон не слишком влияет, ведь кальция и других минералов там сравнительно мало (меньше чем 5% от суточной потребности).

Вывод: пейте бульон, если его любите, однако он точно не снимет боль в суставах и не поможет сделать кости крепче.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Лечение Мифы о здоровье Диеты Здоровая жизнь
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