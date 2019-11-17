8 фактов о пользе бульона

Современные медицинские рекомендации должны базироваться на доказательности. Мясо, особенно красное – не самая полезная часть питания, но может ли бульон иметь какие-то полезные свойства?

О том, что польза бульона сильно преувеличена рассказала врач Наталья Павлюк.

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Действительно ли полезен костный бульон

Есть лишь небольшие исследования о том, что бульон может быть полезным при заложенности носа.

Исследований о том, что бульон может уменьшать воспаление – немного. Поэтому трудно воспринимать эту информацию за истину.

От боли в суставах бульон вряд поможет. Коллаген из пищи усваивается в желудочно-кишечном тракте и распадается на аминокислоты, а это значит, что он не идет в суставы. Помочь могут только аминокислоты, но и они разделяются на общественные нужды организма.

По той же причине для кожи бульон также малополезен.



Польза бульона: за и против

Существует недостаточно доказательств того, что желатин положительно влияет на пищеварение.

Синдрома дырявого кишечника в науке не существует, есть только повышенная проницаемость кишечной стенки – бульон вряд ли здесь поможет.

Подавляющему большинству взрослых людей не нужна детоксикация. А в костном бульоне могут содержаться даже тяжелые металлы, например, свинец.

В бульоне действительно есть белок, однако его значительно меньше, чем в мясе, бобовых, орехах и других белковых продуктах.

На построение костей бульон не слишком влияет, ведь кальция и других минералов там сравнительно мало (меньше чем 5% от суточной потребности).

Вывод: пейте бульон, если его любите, однако он точно не снимет боль в суставах и не поможет сделать кости крепче.

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