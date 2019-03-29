8-летний мальчик умер во время операции по удалению аденоидов

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8-летний мальчик умер во время операции по удалению аденоидов (иллюстрация)
8-летний мальчик умер во время операции по удалению аденоидов (иллюстрация) / Фото из свободных источников

В городе Подольск Одесской области в одной из больниц хирургического отделения 8-летний мальчик умер во время того, как ему пытались удалить аденоиды.

О происшествии сообщили медики заведения, информирует полиция Одессы.

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Ребенок умер не выходя из анестезийного состояния.

 
Аденоиды – что это?
Это патологически увеличенная глоточная миндалина, вызывающая затруднение носового дыхания, снижение слуха и другие расстройства.

По предварительным данным полиции, причиной смерти ребенка могла стать сердечная патология, которая дала осложнения во время операции. Это, однако, не исключает ответственности врачей за случившееся, пишет "Думская".

Точную причину смерти установит комиссионная экспертиза.

Правоохранители уже опросили родственников мальчика и медиков.
По факту смерти ребенка в полиции открыли уголовное производство.

Почему удаляют аденоиды

По словам доктора Евгения Коморовского, удалять или не удалять аденоиды – индивидуальный вопрос. Каждый современный врач знает абсолютно конкретный список показаний к удалению аденоидов. Есть показания – удаляем, нет показаний – не спешим.

Аденоиды удаляют, когда есть полное отсутствие носового дыхания, нарушение сна, остановки дыхания во сне, рецидивирующие отиты, некоторые болезни нижних дыхательных путей и другие.

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Теги: Здоровье Дети Новости Одессы Дети и несовершеннолетние
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