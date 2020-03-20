8 правил самоизоляции: советы британского врача
Самоизоляция в условиях эпидемии коронавируса, который вызывает легочное заболевание Covid-19, становится повседневной реальностью для людей в разных странах мира.
Издание Express опубликовало советы известного в Великобритании врача общей практики, телеведущего, писателя Хилари Джонса о мерах, которые необходимо соблюдать при самоизоляции.
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Правила самоизоляции
- Важно использовать исключительно собственные столовые приборы, чашки, стаканы. Их нужно мыть теплой мыльной водой.
- Любые твердые поверхности, к которым прикасаются руками, следует протирать, используя чистящие средства, содержащие дезинфицирующие компоненты.
- Полотенца, постельное белье нужно регулярно стирать при температуре 60 градусов, чтобы остановить распространение патогенов. Эти вещи также должны быть индивидуальными.
- Унитаз нужно чистить дезинфекционным средством после каждого акта дефекации.
- Также врач советует удвоить количество мусорных баков, тщательно следить за их регулярным опустошением.
- При доставке продуктов и товаров онлайн все следует организовать таким образом, чтобы не контактировать с курьерами. Если такой возможности нет, нужно использовать маски и перчатки.
- Ограничить все формы контактов с другими людьми, использовать только интернет и мобильную связь.
- Не посещать медучреждения при появлении слабых симптомов.
Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала
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