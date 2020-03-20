8 правил самоизоляции: советы британского врача

Самоизоляция в условиях эпидемии коронавируса, который вызывает легочное заболевание Covid-19, становится повседневной реальностью для людей в разных странах мира.

Издание Express опубликовало советы известного в Великобритании врача общей практики, телеведущего, писателя Хилари Джонса о мерах, которые необходимо соблюдать при самоизоляции.

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Правила самоизоляции

Важно использовать исключительно собственные столовые приборы, чашки, стаканы. Их нужно мыть теплой мыльной водой.

Любые твердые поверхности, к которым прикасаются руками, следует протирать, используя чистящие средства, содержащие дезинфицирующие компоненты.

Полотенца, постельное белье нужно регулярно стирать при температуре 60 градусов, чтобы остановить распространение патогенов. Эти вещи также должны быть индивидуальными.

Унитаз нужно чистить дезинфекционным средством после каждого акта дефекации.

Также врач советует удвоить количество мусорных баков, тщательно следить за их регулярным опустошением.

При доставке продуктов и товаров онлайн все следует организовать таким образом, чтобы не контактировать с курьерами. Если такой возможности нет, нужно использовать маски и перчатки.

Ограничить все формы контактов с другими людьми, использовать только интернет и мобильную связь.

Не посещать медучреждения при появлении слабых симптомов.



Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

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