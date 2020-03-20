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8 правил самоизоляции: советы британского врача

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Самоизоляция в условиях эпидемии коронавируса, который вызывает легочное заболевание Covid-19, становится повседневной реальностью для людей в разных странах мира.

Издание Express опубликовало советы известного в Великобритании врача общей практики, телеведущего, писателя Хилари Джонса о мерах, которые необходимо соблюдать при самоизоляции.

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Правила самоизоляции

  • Важно использовать исключительно собственные столовые приборы, чашки, стаканы. Их нужно мыть теплой мыльной водой.
  • Любые твердые поверхности, к которым прикасаются руками, следует протирать, используя чистящие средства, содержащие дезинфицирующие компоненты.
  • Полотенца, постельное белье нужно регулярно стирать при температуре 60 градусов, чтобы остановить распространение патогенов. Эти вещи также должны быть индивидуальными.
  • Унитаз нужно чистить дезинфекционным средством после каждого акта дефекации.
  • Также врач советует удвоить количество мусорных баков, тщательно следить за их регулярным опустошением.
  • При доставке продуктов и товаров онлайн все следует организовать таким образом, чтобы не контактировать с курьерами. Если такой возможности нет, нужно использовать маски и перчатки.
  • Ограничить все формы контактов с другими людьми, использовать только интернет и мобильную связь.
  • Не посещать медучреждения при появлении слабых симптомов.

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Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Профилактика заболеваний
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