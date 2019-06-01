Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин

1 июня – Всеукраинский велодень. В хорошую погоду можно заменить автомобиль или автобус на велосипед, а бензин – на педали. Катание на таком транспорте – не только полезно для окружающей среды, но и для здоровья человека.

Сайт "24" знает как минимум 8 причин вытянуть велосипед из гаража или же обзавестись двухколесным другом.

Читайте также: Как занятия спортом влияют на работу мозга

Контроль над весом

Один из самых эффективных способов сжечь лишние калории. Ученые Университета Суррея (Англия) обнаружили, что достаточно час покрутить педали, причем, не на бешеной скорости, и можно сказать "прощай!" более двум сотням калориям. Поэтому велопрогулки способствуют тому, что после них вы не будете набрасываться на еду. Параллельно, во время езды, двухколесный держит в тонусе ваши ноги, бедра, спину, активирует мышцы живота.

Крепкие сердце и суставы

Привычка крутить педали оказывает положительное влияние и на "двигатель" нашего тела – сердце. Регулярная езда помогает стабилизировать кровяное давление и улучшить кровообращение всего организма. А это, в свою очередь, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, слабости суставов, в частности, коленных и не давит их сверхурочными физическими нагрузками.

Сладких снов!

Если ложиться спать вы планируете не быстрее, чем за 4 часа, не проигнорируйте езду на велосипеде. Пусть это будет всего тридцать минут. Энергии, которую получите в течение этого времени, будет достаточно, чтобы крепко и сладко спать. Ведь полноценный сон, как-никак, один из факторов, благодаря которому мы не только ощущаем прилив сил и готовы бодро начать рабочий день, но и выглядим свежо и молодо. Кстати, о молодости.

Молодость и сексуальная активность

Как и любая физическая нагрузка,езда на велосипеде не только дает прекрасную возможность чувствовать себя молодым душой. Через некоторое время занятий это настроение автоматически отображается и на вашем лице и теле: кожа выглядит упругой, а формы приобретают привлекательных очертаний.

Кроме этого, езда на велосипеде улучшает сексуальную жизнь. То есть, организм балансирует половые гормоны. В частности, женщины, которые держат себя в тонусе, "откладывают" менопаузу.

Ни шанса для стресса

Размеренная езда на велосипеде – это как медитация после нелегкого дня. Проблемы, которые успели накопиться, задачи, которые нужно как можно быстрее выполнить, небольшие разногласия с родными, друзьями или коллегами. Обо всем этом легко можно забыть, сев на велосипед.

К слову, такие прогулки на свежем воздухе советуют делать в вечернее время, особенно летом когда природа начинает засыпать, ее окутывает закат, которое также идет на покой. Красота да и только!

Читайте также: Как легко просыпаться утром: действенные советы на каждый день

Порция счастья

Катанием на велосипеде не только хорошо завершать день, но и начинать. Небольшая велопрогулка утром зарядит вас бодростью, а еще подарит порцию серотонина и допамина, так называемых "гормонов счастья". Глядишь, и про потребление кофе литрами забудете, и о ранних подъемах с удовольствием будете говорить.

Развлечения с друзьями и близкими

Необходимость выполнить этот пунктик вы почувствуете, когда пересечет отметку 30 с плюсом. Тогда поймете, что город с его небоскребами и километровыми тянучками – душный и малоспасительный. Чем не повод одному, а лучше – большой компанией извлечь из гаражей своих железных коней, найти зеленую местность за городом и устроить себе небольшое путешествие? Отличный заряд перед рабочей неделей.

Минимум вреда для окружающей среды

И для вашего кошелька и времени. Ведь бензин покупать вам не придется, а к месту работы вы приедете быстрее, чем на маршрутке или трамвае, которые долго и скучно могут стоять в тянучках. А что касается экологии, то такие небольшие поездки на двухколесном – это ваш маленький вклад в чистоту всей планеты.

Если же при езде для вас важны комфорт и безопасность, тогда позаботьтесь об одежде. Она должна быть удобной, облегать фигуру, а еще яркой, чтобы вас замечали водители.

Не забудьте о защите как для себя, так и для своего двухколесного: купите шлем с вентиляцией, сделает катание приятным даже в жару, и выберите крепкий замок, а лучше – два.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.