8 привычек, которые вредят коже и половым органам

Очень часто мы замечаем плохие привычки тогда, когда возникают проблемы, к примеру, с кожей или половыми органами.

Дерматовенеролог Виктория Заярная рассказала, какие привычки могут привести к проблемам с кожей и половыми органами.

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1. Вы выдавливаете прыщи

Если у человека выскочил прыщ, его, безусловно, необходимо выдавить, даже если он не торопится выйти наружу. При этом лучше вооружиться стержнем от ручки или крышкой от папиного "тройного одеколона".

2. Вы прижигаете их

Не зависимо от полученного результата, обязательно нужно прижечь прыщ духами, водкой или перекисью водорода.

3. Вы пытаетесь скрыть прыщи, которые только что выдавили

После того, как вы выдавили прыщ, вы пытаетесь его замаскировать. Вы наносите несколько слоев тонального крема и припудриваете его.

4. Вы умываетесь мылом

Умываться лучше мылом, в идеале детским, хозяйственным или дегтярным, так делали еще наши бабушки. Конечно, ведь бабушка плохого не посоветует.

5. Вы не смываете косметику вечером

Если вечер затянулся или же в этот вечер у вас есть партнер, то вы не смываете косметику. Такие действия аргументируете тем, что личная жизнь – самое главное.

Вы не смываете косметику вечером

6. Вы не пользуетесь презервативами

Если ночь прошла удачно и парень задержался на завтрак, то ваша цель достигнута. И неважно, что секс был незащищенным. А возможно, вы просто хотели показать, насколько ему доверяете.

7. Вы ставите себе диагноз и лечитесь

Если у женщины начались выделения и зуд, то диагноз один – молочница. После чего бежите в аптеку, чтобы купить необходимый препарат и употребляете его до исчезновения симптомов.

8. Вы наносите гормоны на лицо

Вместо того, чтобы идти к дерматовенерологу или же другого врача, вы наносите гормоны на лицо и верите, что они вылечат кожу.

Врач советует избегать этих привычек. Если у вас есть сомнения по уходу за кожей лица или половых органов – обратитесь к врачу.

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