90% населения уязвимо к коронавирусу: вторая волна впереди

Специалисты предупредили, что 90% населения до сих пор рискует заразиться коронавирусом. Европа уже сейчас должна готовиться ко второй волне распространения инфекции.

Несмотря на то, что эпидемия продолжается, правительства многих стран уже ослабили карантинные ограничения. Впрочем, вторая волна – это уже не теория, это близкая реальность. Об этом заявила глава Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний Андреа Аммон, пишет The Guardian.

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Вторая волна неизбежна

Аммон рассказала, что вторая волна неизбежно будет, вопрос только во времени и масштабах. Следовательно, 90% населения остается уязвимым перед вирусом.

По ее словам, если посмотреть на характеристики вируса и на ситуацию в разных странах с формированием иммунитета – показатели не обнадеживающе.

Вирус вокруг нас и распространяется намного больше, чем в январе и феврале,

– отметила эксперт.

Вместе с тем Аммон отметила, что вторая волна COVID-19 не будет катастрофической, если люди будут соблюдать противоэпидемиологические правила и социальное дистанцирование.

Принципы, которые должны соблюдать люди во время пандемии коронавируса:

правила гигиены;

принцип социального дистанцирования;

особое внимание к группам риска;

запрет массовых собраний.



Как избежать заражения коронавирусной инфекцией / Инфографика 24 канала