90 летняя американка, которая недавно пережила инсульт, поборола коронавирус

90-летняя жительница США смогла выздороветь после заражения Covid-2019. Несмотря на то, что в этом году она перенесла инсульт.

Родственники 90-летней Женевы Вуд делятся с журналистами замечательной историей выздоровления женщины от коронавирусной инфекции, передает FoxNews.

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В январе этого года пенсионерка перенесла инсульт, из-за этого она временно не могла ходить, говорить и пользоваться правой рукой.

На период реабилитации Вуд поместили в дом престарелых, чтобы медики оказали ей нужен уход. По несчастливым стечением обстоятельств это место стало эпицентром вспышки Covid-2019 в Вашингтоне, и более 30 пожилых людей умерли.

5 марта коронавирус диагностировали и у Женевы. Врачи сразу сказали родственникам, что шансов на выживание у женщины мало в связи с инсультом и преклонным возрастом. Однако Вуд даже и не думала умирать – внезапно его состояние стало улучшаться.

А 22 марта медики порадовали женщину, зайдя к ней в палату без масок. Они сообщили, что тест на Covid-2019 дал отрицательный результат. Женеву уже выписали, но ей нужно побыть на карантине.

Дочь пенсионерки считает произошедшее чудом и настоящим лучом надежды для стариков.



Важность карантина / инфографика 24 Канала

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