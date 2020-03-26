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90 летняя американка, которая недавно пережила инсульт, поборола коронавирус

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90-летняя жительница США смогла выздороветь после заражения Covid-2019. Несмотря на то, что в этом году она перенесла инсульт.

Родственники 90-летней Женевы Вуд делятся с журналистами замечательной историей выздоровления женщины от коронавирусной инфекции, передает FoxNews.

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В январе этого года пенсионерка перенесла инсульт, из-за этого она временно не могла ходить, говорить и пользоваться правой рукой.

На период реабилитации Вуд поместили в дом престарелых, чтобы медики оказали ей нужен уход. По несчастливым стечением обстоятельств это место стало эпицентром вспышки Covid-2019 в Вашингтоне, и более 30 пожилых людей умерли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPDATE: Doctors informed our family that after a series of tests, the final test came back negative and Geneva is officially "coronavirus free." She will be home in the next 3-4 days where she'll be in quarantine with her family, until told otherwise by doctor's. In Geneva’s words, “This is a gift from God, his work is not done with me just yet!” . . She’s being called “The Nation’s Grandma” and “The Face of the Fight” and we couldn’t be more proud of you Geneva the Great! . . Photos are Geneva hugging her daughter’s Cami and Barbara. . . #sobbing #happytears #genevawood #coronavirus #allclear #thankful #familyfirst #thankyougod

Допис, поширений Lifestyle (@june.in.january)

5 марта коронавирус диагностировали и у Женевы. Врачи сразу сказали родственникам, что шансов на выживание у женщины мало в связи с инсультом и преклонным возрастом. Однако Вуд даже и не думала умирать – внезапно его состояние стало улучшаться.

А 22 марта медики порадовали женщину, зайдя к ней в палату без масок. Они сообщили, что тест на Covid-2019 дал отрицательный результат. Женеву уже выписали, но ей нужно побыть на карантине.

Дочь пенсионерки считает произошедшее чудом и настоящим лучом надежды для стариков.


Важность карантина / инфографика 24 Канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Лечение Новости США
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