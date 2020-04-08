24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

94% людей в мире не знают, что больны или переболели коронавирусом: исследование

- Читати новину українською
Нужно проводить больше тестов на коронавирус / dp.ua

Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19, которое официально опубликовали страны, значительно ниже, чем реальное число зараженных людей.

Об этом говорится в отчете Геттингенского университета, который опубликовал авторитетный медицинский журнал The Lancet Infectious Diseases.

Также на тему: Все о коронавирусе: 12 полезных статей

Ученые выяснили, что страны выявили в среднем только около 6% зараженных коронавирусом, а настоящее количество инфицированных людей в мире уже достигло нескольких десятков миллионов.

Нужно изменить подходы к тестированию

Недостаточное и позднее тестирование объясняет, почему в некоторых европейских странах (Италия и Испания), количество пострадавших значительно выше (в сравнении с зарегистрированными подтвержденными случаями), чем в Германии, где обнаружили, по оценкам ученых, 15,6% больных по сравнению с 3,5% в Италии или 1,7% в Испании.

Показатели обнаружения еще ниже в Соединенных Штатах (1,6%) и Великобритании (1,2%) – двух странах, которые получили широкую критику со стороны экспертов в области здравоохранения за позднее реагирование на пандемию. В противовес, Южная Корея обнаружила почти половину всех больных коронавирусом.

Себастьян Воллмер, профессор экономики развития в Геттингенском университете, рассказывает:

"Результаты означают, что политики должны быть очень осторожными при интерпретации цифр для планирования. Такие крайние различия в количестве и качестве тестирования в разных странах означают, что официальные данные о количестве больных неинформативны и не дают полезной информации. Поэтому нужно срочно менять подходы к тестированию".

Як відрізняються тести на коронавірус
Как отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Профилактика заболеваний
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:40 Почему нельзя сжигать листья: последствия и наказание
Здорове життя 9656
сегодня , 09:42 От коронавируса в Украине умерли уже 52 человека: детали
Лікування 35974
сегодня , 09:55 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 209093
сегодня , 11:19 Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советы
Краса 5851
сегодня , 12:14 COVID-19 в Киеве: заболели уже 294 человека
Здорове життя 10563
сегодня , 06:25 Пасха-2020: как в храмах будут освящать пасхальные блюда
Новини України 23170
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 7 апреля: план выхода Украины из карантина, в Китае ни одной смерти
Новини України 25887
сегодня , 08:03 Главные новости 7 апреля: план выхода из карантина и обращение Зеленского
Новини України 36435
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
7 апреля 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
5 апреля 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза
5 апреля 06:40 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
3 апреля 19:24 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук