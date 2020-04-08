94% людей в мире не знают, что больны или переболели коронавирусом: исследование

Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19, которое официально опубликовали страны, значительно ниже, чем реальное число зараженных людей.

Об этом говорится в отчете Геттингенского университета, который опубликовал авторитетный медицинский журнал The Lancet Infectious Diseases.

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Ученые выяснили, что страны выявили в среднем только около 6% зараженных коронавирусом, а настоящее количество инфицированных людей в мире уже достигло нескольких десятков миллионов.

Нужно изменить подходы к тестированию

Недостаточное и позднее тестирование объясняет, почему в некоторых европейских странах (Италия и Испания), количество пострадавших значительно выше (в сравнении с зарегистрированными подтвержденными случаями), чем в Германии, где обнаружили, по оценкам ученых, 15,6% больных по сравнению с 3,5% в Италии или 1,7% в Испании.

Показатели обнаружения еще ниже в Соединенных Штатах (1,6%) и Великобритании (1,2%) – двух странах, которые получили широкую критику со стороны экспертов в области здравоохранения за позднее реагирование на пандемию. В противовес, Южная Корея обнаружила почти половину всех больных коронавирусом.

Себастьян Воллмер, профессор экономики развития в Геттингенском университете, рассказывает:

"Результаты означают, что политики должны быть очень осторожными при интерпретации цифр для планирования. Такие крайние различия в количестве и качестве тестирования в разных странах означают, что официальные данные о количестве больных неинформативны и не дают полезной информации. Поэтому нужно срочно менять подходы к тестированию".



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