95% случаев заражения коронавирусом можно было бы избежать

Исследование показало, что при должном подходе Китай мог предотвратить до 95% всех случаев заражения коронавирусом. Но, к сожалению, правительство не приняло быстрых мер после того, как информация об опасной эпидемии стала доступной.

Ученые из Университета Саутгемптона выяснили, что 95% заражения инфекцией COVID-19 просто бы не случилось, если бы китайские власти начали действовать на три недели раньше, пишет GLobalVoices.

Также на тему: Медработникам, которые лечат больных коронавирусом, получат 200% надбавки к зарплате

К сожалению, Китай предпринял жесткие меры по борьбе с коронавирусом только в конце января. Это произошло через несколько недель после того, как полиция заставила замолчать врача-офтальмолога Ли Венляня (Li Wenliang), который забил тревогу по поводу распространения болезни. Впоследствии медик сам умер от коронавируса в возрасте 44 лет.

Почему важен карантин?

Исследование оценило эффективность не фармацевтических интервенций. Его авторы следили за тем, как Китай изолировал больных пациентов, вводил карантин, ограничивал передвижение людей, закрывал школы и предприятия, а также отменял массовые собрания граждан.

Этот анализ показал, что более раннее определение быстрые и радикальные меры очень эффективны для контроля распространения вируса. Они задерживают время распространение и сокращают масштаб эпидемического пика, что дает возможность органам здравоохранения подготовиться к всплеску, а ученым провести исследования в области разработки лекарств.

Результаты исследования

Даже если бы власти Китая начали действовать на неделю раньше, то это помогло бы уменьшить заболеваемость на 66%, как показывает исследование.

Если бы действия начались на две недели раньше, то заболеваемость уменьшилась на 86%. Наконец, при начале действий на три недели раньше масштаб эпидемии снизился бы в 18 раз.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.