99% масок, которые продаются в аптеках, не защищают вообще, – предприниматель

После того, как в Украине зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом, украинцы начали массово покупать маски и антисептики. Несмотря на это, предприниматель и блогер Алексей Давыденко в эфире 24 канала в программе "После всего" заявил, что почти все маски, которые остались в аптеках, не выполняют своей функции – не защищают от вирусов.

По словам Давыденко, все потому, что почти не осталось сырья для изготовления качественных масок.

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Он рассказал, что резинок и металлических фиксаторов, которые держат маску на лице – в стране и за рубежом нет. Также отсутствует главный элемент в медицинской маске.

В трехслойных масках должен быть главный защитный элемент, который выполняет роль фильтра и на 95% защищает от вирусов, которые есть в социуме. Однако сегодня этого сырья в Украине никто не производит, за рубежом оно закончилось,

– пояснил Алексей Давыденко.

"Поэтому можно констатировать – 99% масок, которые сегодня есть в сетях продажи, не выполняют своей функции. Это только ажиотаж, психоз и попытка спекулянтов на этом заработать", – добавил Давыденко.

Предприниматель подчеркнул, что речь идет именно об обычных масках, а не респираторах. По его словам, зарабатывать на масках начали не только в Украине, но и других странах, где зафиксирован коронавирус.

"Люди возмущаются, что маска стоит 20-35 гривен. Однако во Франции одна маска стоит 2-3 евро, в США – от 3 до 5 долларов, а в Шанхае, в период пика заболеваний – 8 долларов. Вы же понимаете, что себестоимость этой маски одинакова во всех странах. Однако зарабатывать на них начали по-разному, потому что понимали, что масок остро не хватает", – пояснил Давыденко.

Также он добавил, что "масочный режим" – это маленькая часть всех тех мер, которые люди должны соблюдать.

То, что сегодня люди психологически сконцентрировали свое внимание на масках – это не ошибка, но такое ограниченное мышление. Мы должны больше думать о дезинфекции рук, поверхностей, одевать одноразовые перчатки и думать об антисептиках,

– сказал предприниматель.

Давыденко отметил, что люди больше доверяют маскам, ведь они их видят. Однако не все понимают, что маски предназначены только для тех людей, которые уже заболели.



Как правильно использовать маску / Инфографика 24 канала

Что известно о первых случаях коронавируса в Украине?

По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировали 7 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 1 – летальный. В Радомышле, Житомирской области, вследствие осложнений, которые повлекла за собой болезнь, умерла 71-летняя женщина.



Первый случай коронавируса в Украине подтвердили 3 марта. В Черновцах заразился человек, вернувшийся из Италии.



По всей территории Украины 12 марта объявили карантин. Он продлится три недели – до 3 апреля 2020 года. Украинцам рекомендуют работать дистанционно, а также избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

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