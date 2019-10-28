9 человек на Харьковщине заболели гепатитом

В Харьковской области 9 человек заболели гепатитом А.

Все пациенты находятся на стационарном лечении, отметили в пресс-службе регионального лабораторного центра.

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Семь из девяти госпитализированных – являются родственниками и контактировали в домашних условиях. Однако, источник инфекции и вероятные факторы передачи – установить пока не удалось.

Гепатит – что это? Гепатит - острое инфекционное заболевание с поражением печени, которое попадает в организм человека путем потребления пищи или воды, загрязненной инфицированными испражнениями. В большинстве случаев заболевание протекает почти или совсем бессимптомно, особенно – у детей и молодых людей. Время между инфицированием и появлением симптомов составляет от 2 до 6 недель. Если симптомы появляются, они сохраняются в течение 1-4 недель.

Кроме того, специалисты отмечают, что из-за сезонности заболевания, а также пути его передачи (пищевой, бытовой) существует риск вспышки гепатита А в населенном пункте.

Сейчас там проводят ряд противоэпидемических мер

Вспышка гепатита в Чернигове

В Чернигове в одной из школ госпитализированы уже 16 детей с подозрением на гепатит А. Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение приостановить обучение в школе до конца недели.

Госпитализирован дети получают необходимое лечение. В школе проводят усиленные санитарно-гигиенические мероприятия.

Профилактика гепатита Самым эффективным способом предупреждения гепатита А является вакцинация, которая защищает человека от инфицирования в течение всей жизни. Также важно тщательно мыть руки и правильно готовить пищу.

В Чернигове по факту вспышки гепатита открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Такое правонарушение карается штрафами, арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.