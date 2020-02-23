9-летний ребенок с карликовостью заявил, что хочет умереть из-за буллинга в школе: видео

Школьный буллинг может не только оставлять глубокие эмоциональные шрамы, но и вызывать размышления о самоубийстве у детей! Это утверждение демонстрирует одно из последних видео, на котором мальчик с нанизмом (карликовость) хочет убить себя из-за травли сверстников.

Австралийка Яррака Бейлс опубликовала в своем фейсбуке видео, на котором ее девятилетний сын Квейд плачет из-за травли в школе и умоляет "дать ему нож", чтобы он смог совершить самоубийство.

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По словам матери, у ребенка уже была попытка суицида из-за издевательств в школе. Сверстники издеваются над Квейдом из-за его низкого роста. Как известно, мальчик имеет нанизм – непропорциональную карликовость.

"Вот что делает буллинг. Мы устали бороться с этим каждый чертов день нашей жизни. Можете, пожалуйста, воспитывать своих детей?" – заявила Бейлс и опубликовала ролик в социальных сетях.

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Видео набрало свыше 20 миллионов просмотров в социальной сети. О ситуации заговорили также знаменитости. К примеру, комик с карликовостью Брэд Уильямс организовал сбор средств на GoFundMe для Квейда, чтобы тот смог отправиться в Диснейленд.

"Давайте покажем Квейдену и другим, что они достойны хорошего в этом мире", – добавил Уильямс.

На своей странице в твиттере комик призвал своих австралийских фанатов связаться с этой семьей и показать ребенку, что у него есть армия друзей во всем мире, которые его поддерживают.

"Я поговорил с матерью Квейда и отправил ему видеосообщение. Я создам сбор средств на GoFundMe, чтобы Квейд и его мама смогли отправиться в Диснейленд. Спасибо фанатам, которые нас познакомили. Давайте покажем Квейдену, какой он классный!" – написал комик.

UPDATE! I’ve spoken to Quaden’s mother and sent a video message to him. I’m going to be setting up a GoFundMe very soon to bring Quaden and his Mom out on a trip to @Disneyland. Thank you to the fans that made the hookup. Let’s show Quaden how amazing he is! — Brad Williams (@funnybrad) February 20, 2020

Голливудский актер Хью Джекман также отреагировал на видео и записал ответ.

Квейден, ты сильнее, чем ты думаешь, дружище. Не смотря ни на что, я твой друг. Давайте будем добрее и лучше относиться друг к другу. Буллинг – это не нормально. Точка. Жизнь и так довольно сложная. Давайте просто запомним, что каждый человек сражается в своей битве. Давайте просто будем добрее,

– заявил Джекман.

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