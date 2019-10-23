9 мифов о гриппе и простуде, о которых стоит забыть

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Мифы о гриппе и простуде
Мифы о гриппе и простуде / ukrr.info

О том, что грипп и простуду не лечат антибиотиками –большинство уже знает, но ошибок в лечении этих заболеваний продолжает оставаться много.

Грипп и простуда – это вирусные заболевания, топа и лечить их нужно соответственно, пишет Docplus.

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Мифы о гриппе и простуде

  1. Заболеваемость гриппом в зимнее время связана не с холодом, а со снижением влажности воздуха.
  2. Ртутные термометры не точнее, чем обычные стеклянные без ртути. Электронные могут быть чуть менее точными (погрешность всего 0,1°C). Наиболее неточным являются инфракрасные термометры, измеряющие температуру за несколько секунд.
  3. Алкоголь не повышает, а, наоборот, снижает иммунитет. Кроме того, что выпив много алкоголя человек не чувствует холода, а значит может получить обморожение в холодное время года.
  4. Антибиотики не уменьшают температуру.
  5. От холода нельзя простудиться. Причина простуды – вирусы. Но переохлаждаться опасно для здоровья от переохлаждения может быть стресс, который увеличивает риск развития пневмонии.
  6. Лекарств против простуды не существует. Такие средства не сокращают продолжительность болезни, а могут только улучшить субъективное самочувствие. Витамин С, гомеопатия, лекарства с эхинацеей и женьшенем, чеснок, горчичники на грудь, сок редьки в нос, водка с перцем, ингаляции и вдыхание горячего воздуха, способ сильно пропотеть, банки на спину – никак не помогут. Облегчить течение простуды помогут: жаропонижающие, средства от боли в горле (если болит) и насморка.
  7. Эффективность средств против кашля при простуде не доказана. Таблетки от кашля мешают выводить мокроту, а отхаркивающие препараты усиливают кашель, который и так есть, и чаще всего не приносят пользы. Такие препараты могут использоваться только при невыносимом кашле, чтобы облегчить самочувствие. А отхаркивающие препараты нужны только при хронических заболеваниях.
  8. С температурой можно гулять, купаться и даже есть мороженое (если хочется и нет противопоказаний).
  9. Польза оксолиновой мази от гриппа и простуды не доказана. Она может немного помочь из-за вазелина, который увлажняет нос. Но если он попадет через дыхательные пути в легкие, то может вызвать опасное заболевание, липоидную пневмонию.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Лечение Новости Здоровье Здоровье Советы Грипп в Украине
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