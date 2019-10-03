9 обязательных правил личной гигиены на "каждый день" от врачей

Есть множество рекомендаций и множество средств по уходу за телом. Однако, как лучше мыть волосы, чтобы они были шелковистыми, или как часто надо мыть руки, чтобы быть здоровым?

Сообщество врачей Свий.Док предлагает универсальные правила на "каждый день", которые помогут поддерживать личную гигиену.

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Гигиеническая ванна или душ

Мыть тело-туловище, подмышки, ноги и подмываться надо каждый день. Вы можете отдавать предпочтение душу, ванне, или же обтиранию влажной губкой с мылом, у каждого свои "удобства". Ведь, мы потеем, ходим по улице, посещаем спортзал и контактируем с пылью, смогом, собирая кучу микроорганизмов на себя.

В идеале мыться надо ежедневно, однако в теплое время года и при отдельных обстоятельствах (ремонт, критические дни у женщин, интенсивный физический труд) может понадобиться дополнительный визит в душ.



Душ – обязательный ежедневный ритуал

Гигиена рук

Возьмите за привычку мыть руки сразу по приходу домой, перед едой, до и после посещения туалета – это значительно снижает вероятность заболеваний, передающихся фекально-оральным путем.

Гигиена волос

Кому-то достаточно мыть волосы раз в неделю, кому-то раз в 2 дня, а кому-то каждый день: запомните одно – волосы нельзя "приучить" быть чистыми. Схема не мыть волосы часто, чтобы они не привыкали – не работает. Нужно мыть волосы по мере их загрязнения.

Гигиена зубов

Доказано, что 2-разовая чистка зубов ежедневно (до 1 минуты по длительности), снижает риск возникновения кариеса на 50%. В идеале продолжительность чистки зубов – 3 минуты. Не забывайте о чистке языка и щек, а также используйте зубную нить.

Нижнее белье

Нижнее белье рекомендовано менять ежедневно. Кожа в интимной зоне тоже потеет, к тому же, мы продуцируем физиологические выделения, и если не соблюдать правила гигиены, бактерии скажут Вам спасибо за крутой субстрат для размножения – приятным ароматом.



Нижнее белье и носки должны быть чистыми

Носки

Если Вы только спите в этих носках, то их можно стирать 1-2 раза в неделю, но если Вы ходите в них целый день, или занимаетесь спортом – их нужно менять каждый день.

Дезодоранты

Они не вызывают рак. Они не вызывают мастопатию. Подберите комфортное для себя средство, главное – чтобы ваша кожа не имела раздражений после него, то есть чтобы Вам именно этот дезодорант подходил.



Кожа под мышками нуждается в тщательном уходе

Волосы на теле

Волосы на теле дело индивидуальное, но в любом случае, себя нужно держать в чистоте. Бритье подмышек уменьшает неприятный запах.

Гигиенический маникюр

Обрезаем ногти на руках минимум раз в 2 недели, на ногах 1 раз в месяц. Помним, что гель-лак – это не о гигиене, а о красоте, поэтому не забываем, если Вы делаете это в салоне следует ОБЯЗАТЕЛЬНО спросить о стерильности инструментов, нанести spf на кожу перед тем, как запихнуть руки в лампу, и не обрезать кутикулу, потому что она защищает ногтевую пластинку от травмирования и бактерий.

И даже если Вы придерживаетесь перечисленных рекомендаций, под ноготками скрывается повседневная грязь, которую надо вычищать, раз в день, а то и чаще.