"А этот пусть скорее умрет": в России врач отказалась принять ВИЧ-инфицированного пациента

Терапевт поликлиники в поселке Ныроб (Пермский край) со скандалом, некорректными заявлениями и разглашением диагноза отказала в приеме ВИЧ-положительному пациенту.

Об этом сообщает пермское издание 59.ru. Пациентом поликлиники стал бывший осужденный, который является ВИЧ-инфицированным и нуждался в получении необходимых для жизни лекарств.

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Терапию прерывать нельзя, поэтому мужчина обратился в поликлинику. Однако местный врач вместо консультации придала огласке диагноз ВИЧ-позитивного всем посетителям больницы с криком "Вы нас всех позаражаете".

Член Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Анна Каргапольцев рассказала, что бывший осужденный принимает ВААРТ-терапию, которая назначена пожизненно, но препараты заканчиваются через две недели.

Поскольку мужчина остается у нас в центре социального сопровождения, мы отвели его в местную поликлинику, узнать, как получать препараты для терапии от ВИЧ по месту временного проживания. Услышав вопрос, терапевт с криками "Немедленно отойдите от стола ... У нас таких нет. Вы здесь сейчас всех позаражаете!" убежала в регистратуру. Из регистратуры на весь коридор она кричала: "Эта Каргапольцева с мужем наверное сами СПИДом болеют, раз с такими работают ... Вот ее медкарта, надо посмотреть ... А этот пусть скорее умрет",

– вспомнила случай Каргапольцева.

Позже члены комиссии обратились в СПИД-центр Пермского края и договорились, что будут получать лекарства для пациента по поручению и отправлять их автобусом в Ныроб.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила о проверке в отношении терапевта из поликлиники.

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