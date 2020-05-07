Аборт после инцеста – зло, презервативы не защищают: чему учат во Львовском медуниверситете

Во Львовском медицинском университете первокурсникам ведут курс биоэтики, на котором студентам рассказывают о запрете абортов даже в случае изнасилования.

Что известно о курсе биоэтики во Львовском медицинском университете

Сначала об этом написала журналистка Анна Чабарай на своей странице в фейсбуке и опубликовала скриншоты из презентаций, которые показывают первокурсникам на курсе биоэтики.

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Курс биоэтики ведет доцент и магистр религиозных наук Терешкевич Галина, которую студенты называют "сестрой Диогена". Преподавательница является автором материалов и тестов по этой дисциплине.

К примеру, тест под названием "Право на жизнь. Проблема аборта". Там есть вопрос "Что такое искусственный аборт?", и правильным ответом является только "сознательное и непосредственное убийство ребенка", а не научное объяснение – "медицинское вмешательство в тело матери с целью удаления плода, до рождения еще человеческим существом". Больше манипуляционных ответов есть по этой ссылке в презентации.



Скриншот с теста курса биоэтики для студентов Львовского медицинского университета

Так, в лекции по биоэтике говорится "Если причиной выкидыша является очевидный и сознательный поступок женщины, который непосредственно провоцирует аборт – это уже моральное преступление".

Кроме того, в презентации отдельно выделена тема о запрете абортов даже в случае изнасилования.

Нельзя в случае беременности из-за изнасилования или инцеста искать рекомпенсации справедливости, применяя как средство еще большую несправедливость, которой является прерывание жизни уже зачатого ребенка... Дети, зачатые в результате изнасилования или инцеста, остаются человеческими лицами,

– говорится в презентации курса биоэтики.



Скриншот с презентации курса биоэтики

Следующей темой является контрацепция, которую во Львовском медицинском университете на курсе биоэтики назвали "способом снять с себя ответственность за свое сексуальное поведение и судьбу детей".

Употребление средств контрацепции морально недопустимо, рассказывает на лекции Галина Терешкевич студентам-медикам. А посткоитальную (срочную) контрацепцию приравнивают к аборту.

Так, рассмотрим еще один тест о контрацепции. На вопрос о негативных сторонах использования презервативов правильным ответом является "В 15,1 % случаев он разрывается, не предотвращает, а способствует распространению болезней, передающихся половым путем; неэффективен для ВИЧ; приводит к психическому дискомфорту, уменьшению чувства удовлетворения...", а другой – "негативные стороны отсутствуют, а использование презерватива желательно, потому что доступно каждому и не требует особых знаний".



Скриншот вопросы из теста курса биоэтики Львовского медицинского университета

Реакция студентов на курс биоэтики

Одна из студенток Львовского медицинского университета подтвердила журналистам Здоровья 24 то, что в учебном заведении действительно рассказывают о греховности абортов и контрацепции на курсе биоэтики.

По ее словам, большинство студентов возмущены информацией, которую рассказывает преподавательница.

Да, сестра Диогена нам действительно рассказывала, что единственная эффективная контрацепция – это воздержание и то, что сначала женщина и мужчина должны объединиться духом, а потом физически,

– объяснили в комментарии журналистам.

Студентка вспомнила, как на курсе им рассказывали то, что аборты разрешены только в случае угрозы жизни матери и ребенка.

"Это абсолютно ненормально говорить студентам медицинского учебного заведения. Также религия – это личное дело каждого", – добавила она.

Реакция руководства

Сейчас журналисты Здоровья 24 ожидают ответов от руководства Львовского медицинского университета о том, как такая информация влияет на будущих врачей, и почему именно такой курс решили преподавать первокурсникам.

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